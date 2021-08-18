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Чемпионата России по пахоте в Крыму не будет
фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

Чемпионата России по пахоте в Крыму не будет

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 11:35 18.08.2021

Принято решение об отмене IX Открытого чемпионата России по пахоте и Российского Отборочного этапа 68 Чемпионата мира по пахоте на территории Республики Крым. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Уважаемые коллеги, принято довольно непростое решение. Проделана большая работа по организации одного из самых значимых событий аграрной отрасли страны —  IX Открытого чемпионата России по пахоте и Российского Отборочного этапа 68 Чемпионата мира по пахоте. Но, к сожалению, жизнь вносит свои коррективы. Для того, чтобы обеспечить безопасность большого количества участников и гостей мероприятия в связи со сложившейся в Республике Крым эпидемиологической ситуацией и в соответствии с рекомендациями Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю принято решение об отмене чемпионата, — цитирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК вице-премьера.

Напомним, в рамках мероприятия планировалось проведение пахотных соревнований и динамичное «Трактор-шоу», масштабная деловая и культурная программа, выставки и демонстрационные показы новейшей сельхозтехники, тест-драйвы, «Живая Ферма», ярмарка фермерских продуктов, детский городок и звездный концерт. Кроме того, в рамках 9-го Открытого чемпионата России по пахоте были запланированы республиканские спортивные соревнования: легкоатлетический кросс, соревнования по гиревому спорту в различных весовых категориях, соревнования по мини-футболу, турнир по настольному теннису и показательные выступления по конному спорту.

IX Открытый чемпионат России по пахоте и Российский Отборочный этап 68 Чемпионата мира по пахоте в 2021 году планировалось провести в с. Найденовка Красногвардейского района с 18 по 25 сентября.

Чемпионата России по пахоте в Крыму не будет

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