Чему должен научить случай с Александром Франчетти. Уроки и властям, и крымчанам

Урок первый. От судов за рубежом милостей – не ждать.

Городской суд в Праге принял во вторник решение взять под стражу гражданина РФ Александра Франчетти, задержанного в воскресенье в международном аэропорту чешской столицы по запросу Украины. Ситуация явно отдает заказом и политикой. Франчетти – активный участник событий «Русской весны» в Севастополе. Официальный Киев же устроил настоящую охоту на крымчан и севастопольцев, отличившихся во время событий 2014 года. Официально же Франчетти посадили за решетку… из опасений, что он может покинуть территорию Чехии.

Суд пришел к заключению, что были соблюдены условия взятия Франчетти под стражу, так как существует угроза его побега из Чехии, — цитирует пражский суд ТАСС .

Что дальше? Франчетти переведен в пражскую тюрьму «Панкрац». Там он будет ожидать решения чешских властей. Рассмотрение вопроса об экстрадиции на Украину может занять около года. В настоящий момент проводится расследование дела. Впереди неизбежные суды. Выдадут ли Александра Украине, еще вопрос, но длительное время в заключении не делало никого здоровее и бодрее, точно.

Урок второй. Нужна системность в защите граждан РФ за рубежом.

Дело с задержанием в Чехии гражданина России Александра Франчетти, взятого под стражу по запросу Украины, поднимает вопрос о необходимости системной защиты за границей российских граждан. В том числе принимавших участие в воссоединении Крыма с Россией. Об этом заявил во вторник ТАСС руководитель Информационно-правового центра российских соотечественников в Брюсселе Сергей Петросов.

Формальных оснований обвинять Чехию в противоправных действиях нет. Задержание Франчетти осуществлено по официальному международному запросу Украины, в котором Киев мог, например, обвинить российского гражданина в террористической деятельности. Теперь вопрос о правовой обоснованности этого запроса с точки зрения возможной экстрадиции гражданина РФ на Украину должен решать чешский суд. С другой стороны, подобные запросы обычно поступают не в отдельно взятые страны, они попадают в международные базы данных, следовательно, российские власти должны о них тоже знать и предупреждать своих граждан, которые с точки зрения российского законодательства ни в чем не виноваты, о существующей потенциальной угрозе их задержания при выезде из страны, — сказал Петросов.

Он подчеркнул, что стратегически для России очень важно, «используя международные институты и организации, добиваться, чтобы простое обвинение в участии в событиях «Крымской весны» и в воссоединении Крыма с Россией не могло рассматриваться судами третьих стран как основание, достаточное для выдачи людей на Украину, какие бы правонарушения им не вменялись«.

Урок третий. Крымчане и севастопольцы должны быть осторожнее.

Сколько десятков задержаний на территории Украины уже было? Депутатов и военнослужащих, общественников и «самооборонцев». Время приглушает инстинкт самосохранения. Но на Украине все помнят: кто на блокпостах стоял, кто решение о референдуме принимал, кто голосование проводил, кто занимал какие-либо посты… Поверьте, есть «черные списки», есть осведомители, затаившиеся в Крыму, есть СБУ, есть база одиозного и заблокированного у нас «Миротворца». Не надо ехать на территорию «незалежной». Тем более за «биометрическими» паспортами. Ну нельзя же двум богам служить, право слово, с 9 до 18 быть патриотом России, а вечером «топить за неньку». Мало того, случай с Франчетти показывает: не только на Украину ехать нельзя.

Интересную версию высказал в интервью РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при Президенте РФ Александр Молохов. Ряд стран-участниц т.н. «Крымской платформ» организовали заговор, суть которого состоит в охоте на участников «Крымской весны».

По имеющейся у нас информации, в кулуарах «Крымской платформы» представители стран Прибалтики, Чехии, Польши и скандинавы действительно сговорились начинать преследовать тех русских, которые участвовали в событиях «Крымской весны», ознаменовавшейся воссоединением полуострова с Россией, — сказал Молохов.

По его словам, «жертв» выбирают из списков скандально известного сайта «Миротворец». Т.о. «Зоны риска» для крымчан: Прибалтика, Скандинавия, Польша и Чехия. Украина — априори опасная территория.

Тем временем сестра Александра Франчетти написала обращение к Президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает телеканал RT. Она просит Президента помочь вернуть ее брата на Родину. Пресс-секретарь Главы государства Дмитрий Песков отметил, что пока не видел письма, но подчеркнул, что Москва прикладывается все возможные на этой стадии усилия для решения вопроса.