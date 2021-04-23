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Через пару часов в Севастополе начнется рейд ГИБДД «Ночной город»
Фото: ГИБДД

Через пару часов в Севастополе начнется рейд ГИБДД «Ночной город»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 20:24 23.04.2021

В ночь с 23 по 24 апреля в Севастополе пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Ночной город».

Главная цель операции – стабилизация обстановки с аварийностью, профилактика ДТП и снижение тяжести последствий,  обеспечение общественного порядка на улицах и в других общественных местах, пресечение и раскрытие преступлений на территории города Севастополя, — сообщили в ГИБДД.

В рейде «Ночной город», который пройдет не только на городских, но и сельских дорогах, примут участие сотрудники Госавтоинспекции из различных подразделений.

Отметим, что оперативно-профилактическая операция «Ночной город» проводится в Севастополе регулярно.

Через пару часов в Севастополе начнется рейд ГИБДД «Ночной город»

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