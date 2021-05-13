Черноморский флот отмечает 238-ю годовщину с момента создания. Севастополь празднует

В Екатерининском парке Севастополя состоялся торжественный митинг, посвященный 238-й годовщине образования Черноморского флота.

В Севастополе сотни семей, чья история из поколения в поколение связана со славной историей Черноморского флота. Перед лицом врага и в эпицентре политических потрясений нового времени севастопольцы, как гражданские, так и военные, всегда выступают единой силой. Вдохновленные подвигами наших легендарных русских, севастопольских, флотоводцев — Федора Фёдоровича Ушакова, Михаила Петровича Лазарева, Павла Степановича Нахимова, Владимира Ивановича Истомина — на флот приходят молодые офицеры и матросы, чтобы с честью защищать Севастополь и южные рубежи России. Флот активно вовлечен в образовательную и культурно-просветительскую жизнь города, сам, по сути, являясь главным культурообразующим феноменом для Севастополя. Поздравляю Командующего ЧФ вице-адмирала Игоря Владимировича Осипова, членов Военного Совета Черноморского флота, ветеранов и весь личный состав с праздником!, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

В ходе мероприятия присутствующие возложили венки и цветы к памятнику основательнице Черноморского флота и города Севастополя императрице Екатерине II.

От имени военного совета сердечно поздравляю вас с 238-й годовщиной образования Черноморского флота. На протяжении всей своей истории флот неизменно играл важную роль в судьбе Российской державы, являясь надежным защитником ее политических и национальных интересов. Вся история Черноморского флота пронизана традициями любви к Родине, верности воинскому долгу и военно-морскому флагу, богата примерами мужества и ратной доблести военных моряков. В памяти народной никогда не померкнут подвиги черноморцев, совершенные в боях и сражениях. Мы низко склоняем головы перед величием подвига, совершенного нашими предшественниками, искренне гордимся ими и стремимся достойно продолжать славные традиции Черноморского флота, – обратился к присутствующим командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов.

По словам вице-адмирала, в последние годы флот активно развивается, пополняется современными образцами вооружения.

На флот поступают новые корабли, техника, зенитно-ракетные системы, береговые ракетные дивизионы, флот обновляется. В этом году мы планируем принять в состав флота боевые корабли и катера, до 19 единиц боевой техники, – говорит Игорь Осипов.

После торжественного митинга в Екатерининском зале Дома офицеров состоялась церемония награждения военнослужащих Черноморского флота, отличившихся в исполнении воинского долга.

Они были удостоены наград Российской Федерации, знаков отличия Министерства обороны России и Командующего Черноморским флотом, отмечены благодарственными письмами губернатора Севастополя.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя