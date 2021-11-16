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Черноморский флот передал более 30 тонн сжиженного кислорода медучреждениям Крыма и Севастополя
Фото: пресс-служба ЮВО

Черноморский флот передал более 30 тонн сжиженного кислорода медучреждениям Крыма и Севастополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 20:25 16.11.2021

С аэродромов Черноморского флота и Южного военного округа передали очередную передачу партии сжиженного кислорода медицинским учреждениям Крыма и Севастополя. Речь идет о «ковидных» госпиталях и больницах, осуществляющих лечение пациентов от последствий коронавирусной инфекции.

В соответствии с обращениями руководителей данных субъектов Российской Федерации к командованию Южного военного округа (ЮВО) в настоящее время налажены регулярные поставки кислорода в медучреждения Крыма и Севастополя в объемах сопоставимых с возможностями аэродромного оборудования, предназначенного для выработки жидкого кислорода. Всего в лечебные учреждения региона с хранилищ военных аэродромов ЧФ и ЮВО расположенных в регионе передано более 30 тонн сжиженного кислорода, — сообщает пресс-служба ЮВО.

Для отгрузки кислорода используются унифицированные газозарядные станции высокого давления УГЗС-М-К, которые предназначены для зарядки кислородом бортовых систем летательных аппаратов.

Черноморский флот передал более 30 тонн сжиженного кислорода медучреждениям Крыма и Севастополя

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