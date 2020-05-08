Честно: в этом году курортного сезона в Крыму не будет

Мы уже рассуждали о «никаких» перспективах курортного сезона в Крыму. Оказалось, на деле все еще хуже. Его просто не будут. Объективно. Скажутся и ограничения в регионах, и психология самих людей, и повышенные санитарные, противоэпидемические требования к сфере отдыха, и отсутствие денег, в том числе.

Вопросы карантинных мер в столице, крупных регионах будут продлены с непонятной перспективой, то есть сегодня межсубъектовой миграции туристов, объективно мы говорим, не будет. Это понимают все без исключения. Что касается внутреннего туризма, мы говорим о том, что если будут соответствующие условия, однозначно мы пойдем на реализацию программы внутреннего туризма. Я буду обращаться к Главе государства за поддержкой. Понимание есть, как это сделать. Однако сегодняшние условия не позволяют пока приступать к этой реализации. Поэтому, на мой взгляд, лучше всегда высказать честную позицию, чем сегодня давать надежду, – заявил сегодня Глава Крыма Сергей Аксёнов.

С одной стороны, Аксёнов намекает на проект «оздоровления бюджетников» Крыма за счет бюджета и профсоюзов. Но даже (по максимуму) 500 тысяч человек (с оплатой по минимуму) не спасут курортную отрасль. В ней все взаимосвязано: отдыхающие, их размещение, питание, транспорт, «курортная» торговля, туристические услуги и т.д. Нет таких денег ни в бюджете Республики, ни у профсоюзов, ни на руках у врачей, учителей…

Опять же, открывать отели, даже летом… Ох, какой риск. По существующим требованиям при обнаружении в отеле заболевшего COVID-19 учреждение превращается в обсерватор. Изолировать полную гостиницу отдыхающих? И власти сейчас даже не о людях, а о деньгах. А за чей счет?! Аксёнов признал: подобные меры потребуют больших затрат и парализуют работу всей туристической сферы. Поэтому пока гостиницы рано открывать даже для жителей Крыма.

Возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке, – сказал Аксёнов. – Другого пути нет. Вероятность проведения курортного сезона сегодня очень низка.

Что делать и за счет чего выживать курортному бизнесу в Крыму, пока не ясно, но прогноз на лето — неблагоприятный.