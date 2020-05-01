Четверо больных с COVID-19 в Крыму – в тяжелом состоянии

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Крыму, под медицинским наблюдением находятся 1 882 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому — 979 человек, в стационарах находятся 116 человек, изолировано в обсерваторы – 787 человек. За последние сутки под наблюдение взяты 105 человек, снят 71 человек, госпитализировано 8.

По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 100 положительных на COVID-19. Из них на лечении 65 человек, выздоровело — 35.

Опасения врачей вызывает состояние 4 пациентов. Оно – «тяжелое», люди подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 36 человек – в состоянии средней степени тяжести. У 26 больных заболевание проходит легко.