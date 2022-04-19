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Четверо крымчан растратили дизтопливо на миллион с лишним рублей на предприятии, где работали
Иллюстрация: pxhere.com

Четверо крымчан растратили дизтопливо на миллион с лишним рублей на предприятии, где работали

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:32 19.04.2022

Прокуратура Симферополя поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении четверых крымчан. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

В суде установлено, что в мае 2018 года подсудимые, являясь работниками одного из местных предприятий, согласно ранее разработанному плану растратили дизельное топливо «ДТ-Е-К5» объемом более 32 тыс. литров и стоимостью 1,2 млн. рублей, принадлежащее предприятию, распорядившись похищенным по своему усмотрению. В ходе судебного следствия подсудимые признали свою вину в совершении инкриминируемого им преступления, возместили причиненный преступлением ущерб в полном объеме, — сообщили в прокуратуре Крыма.

Суд с учетом позицией государственного обвинителя приговорил мужчин к различным срокам лишения свободы от 2 лет 6 месяцев до 3 лет. Наказания назначены условно с установлением испытательных сроков. Приговор в законную силу не вступил.

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