Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Четверо местных, двое курортников, еще одна смерть… «Ковидные» хроники Севастополя

crimeapress_news

Четверо местных, двое курортников, еще одна смерть… «Ковидные» хроники Севастополя

Четверо местных, двое курортников, еще одна смерть… «Ковидные» хроники Севастополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:39 04.09.2020

По состоянию на утро 4 сентября в городе-регионе зарегистрировано шесть новых случаев заболевания COVID-19. Среди пациентов инфекционной больницы Севастополя – четыре местных жителя и двое отдыхающих.

После выздоровления выписано четыре человека. Зарегистрирована смерть мужчины в возрасте 77 лет. Заболевание протекало с осложнениями в виде вирусной двусторонней пневмонии.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 536 человек. В настоящий момент в стационарах находится 75 человек. Выздоровели 415 человек, 19 человек умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 194 человека, в городской больнице № 9 –137. Под наблюдением по месту жительства – 336 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Фото и информация: правительство Севастополя.

Четверо местных, двое курортников, еще одна смерть… «Ковидные» хроники Севастополя

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.