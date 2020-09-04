Четверо местных, двое курортников, еще одна смерть… «Ковидные» хроники Севастополя

По состоянию на утро 4 сентября в городе-регионе зарегистрировано шесть новых случаев заболевания COVID-19. Среди пациентов инфекционной больницы Севастополя – четыре местных жителя и двое отдыхающих.

После выздоровления выписано четыре человека. Зарегистрирована смерть мужчины в возрасте 77 лет. Заболевание протекало с осложнениями в виде вирусной двусторонней пневмонии.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 536 человек. В настоящий момент в стационарах находится 75 человек. Выздоровели 415 человек, 19 человек умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 194 человека, в городской больнице № 9 –137. Под наблюдением по месту жительства – 336 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Фото и информация: правительство Севастополя.