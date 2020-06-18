Четыре новых случая заболевания — коронавирус в Севастополе

По состоянию на утро 18 июня в Севастополе зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19.

Три случая – это семейный очаг: ранее в инфекционную больницу были госпитализирована женщина с дочкой, теперь положительный тест подтвердился у ее супруга, сына и соседки. Еще один случай — человек был в контактной группе с ранее заболевшим. Выписаны после выздоровления ещё два человека. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 195 человек. В настоящий момент в стационарах находится 22 человека. Выздоровел 163 человек, 3 человека умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 89 человек, в городской больнице № 9 – 86. Под наблюдением по месту жительства – 717 человек.

За 17 июня тестирование на пунктах пропуска и на железнодорожном вокзале прошли 718 человек.

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