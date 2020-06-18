Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Четыре новых случая заболевания — коронавирус в Севастополе

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Крыму уже 399 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На лечении остается 131 человек

Четыре новых случая заболевания — коронавирус в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:55 18.06.2020

По состоянию на утро 18 июня в Севастополе зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19.

Три случая – это семейный очаг: ранее в инфекционную больницу были госпитализирована женщина с дочкой, теперь положительный тест подтвердился у ее супруга, сына и соседки. Еще один случай — человек был в контактной группе с ранее заболевшим. Выписаны после выздоровления ещё два человека. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 195 человек. В настоящий момент в стационарах находится 22 человека. Выздоровел 163 человек, 3 человека умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 89 человек, в городской больнице № 9 – 86. Под наблюдением по месту жительства – 717 человек.

За 17 июня тестирование на пунктах пропуска и на железнодорожном вокзале прошли 718 человек.

В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд».

Четыре новых случая заболевания - коронавирус в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.