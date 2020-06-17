Четыре отделения больницы в Евпатории превращены в обсерваторы. Подробности новых заражений в Крыму

Как известно, за минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 14 случаев заболеваний коронавирусом. «Лидер» — Евпатория. Здесь выявлено 9 больных. И это все тот же очаг в местной горбольнице. Раньше на обсервацию было переведено терапевтическое отделение лечебного учреждение, теперь к нему добавились еще три.

Все случаи контактные по ранее зарегистрированному очагу в Евпаторийской городской больнице. Один пациент и восемь медработников хирургического и кардиологического отделения. Всего по этому очагу зарегистрировано 34 случая, из них 24 пациента и 10 медицинских работников. Терапевтическое, реанимационное, хирургическое и кардиологические отделения закрыты на обсервационные условия, — сообщил заместитель руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

Еще один случай зарегистрирован в Сакском районе, дин — в Судаке, и 3 случая выявили в Симферополе. Всего за сутки было выполнено 1 891 исследование на COVID-19.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 2 905 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 1 761 человек, в стационарах находятся 287 человек, изолировано в обсерваторы – 857 человек.

Всего в Крыму выявлено 575 положительных на COVID-19. Лечение в медицинских учреждениях проходят 178 человек.

К сожалении, за минувшие сутки в Симферополе скончался еще один пациент с диагностированным коронавирусом. У пожилого мужчины было множество сопутствующих заболеваний, отметили в минздраве РК. Опасения медиков вызывает состояние 12 пациентов, находящихся в реанимации.