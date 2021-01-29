Четыре севастопольских медучреждения вошли в ТОП-10 лучших клиник Крымского полуострова

Подведены итоги премии «ПроДокторов». Это первая Всероссийская премия, в которой лучших врачей и лучшие клиники выбирают сами пациенты. На основе оценок пользователей сайта «Про докторов» был составлен ТОП-10 лучших государственных клиник Крымского полуострова. В нём оказалось четыре севастопольских медучреждения: городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова, городская больница № 9, стоматологическая поликлиника №1 и севастопольская детская стоматологическая поликлиника.

Городская больница № 9 при этом занимает второе место среди всех государственных клиник Крыма, а севастопольская стоматологическая поликлиника стала лучшей поликлиникой в Крыму.

Всероссийская премия «ПроДокторов-2020» является общенациональной профессиональной наградой для практикующих врачей и специализированных частных и государственных медицинских учреждений. Премия присуждается лучшим врачам, а также лучшим частным и государственным клиникам по мнению пользователей портала, — уточнили в правительстве Севастополя.

Напомним, в Севастополе реализуется региональная программа «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Цель этой региональной программы — обеспечить доступность первичной медико-санитарной помощи. Для этого необходимо, сократить время ожидания в очереди, упростить процедуру записи на прием к врачу, сформировать систему защиты прав пациентов, упростить процедуру прохождения профилактических медосмотров.