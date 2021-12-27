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Чиновник, отвечающий за реализацию ФЦП Крыма и Севастополя, ушел в отставку
Аксёнов и Никитченко. Архивное фото пресс-службы Совмина РК

Чиновник, отвечающий за реализацию ФЦП Крыма и Севастополя, ушел в отставку

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:18 27.12.2021

Руководитель дирекции по управлению федеральной целевой программой (ФЦП) развития Крыма и Севастополя Андрей Никитченко ушел в отставку по собственному желанию.

Двадцать восьмого декабря — мой последний день работы в дирекции по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и года Севастополя до 2025 года, — сообщил Никитченко в понедельник в Facebook.

Никитченко поблагодарил коллектив за шесть лет совместной работы, подчеркнув, что за годы реализации программа существенно расширилась.

За эти годы сама программа выросла в два раза и стала именем нарицательным. Как всегда бывает в жизни и работе, что-то реализовалось по плану, что-то — не по плану. Ежедневная реальность же говорит нам, что многое изменилось за эти годы на моей малой родине. И, как мне представляется, изменилось к лучшему в области инфраструктуры и развития в целом. Однако, насколько я прав, должны судить крымчане и севастопольцы – как нынешние, так и будущие поколения, — отметил чиновник.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году. С учетом последних корректировок объем финансирования программы до 2025 года увеличен до 1,37 трлн. рублей. По ФЦП уже создано более 200 объектов, ключевые из которых — Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса «Таврида».

Андрей Никитченко занимал должность гендиректора АНО «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя» с марта 2016 года. До этого работал советником губернатора Севастополя по экономике.

Чиновник, отвечающий за реализацию ФЦП Крыма и Севастополя, ушел в отставку

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