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Федеральная целевая программа развития Крыма продлена до 2030 года

Федеральная целевая программа развития Крыма продлена до 2030 года

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:55 22.12.2021

Президент России Владимир Путин принял решение продлить федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года» до 2030 года. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

В настоящее время с Правительством РФ согласовывается вопрос увеличения финансирования ФЦП на 200 млрд рублей. Это даст возможность расширить список реализуемых мероприятий на территории Крыма.

Сейчас согласовывается с Правительством РФ выделение дополнительных средств в программу с 2025 по 2030 годы на сумму порядка 200 млрд рублей. Эти средства будут выделены при условии полной готовности проектной документации. Поэтому для Крыма появится возможность внести в ФЦП дополнительные мероприятия, — пояснил Глава Республики.

Сергей Аксёнов поручил актуализировать список данных мероприятий до февраля 2022 года.

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Это касается в первую очередь объектов водоснабжения, канализования, строительства больниц и школ. Необходимо детально проработать этот список до 1 февраля и согласовать его в порядке приоритетности, — резюмировал Глава Крыма.

Федеральная целевая программа развития Крыма продлена до 2030 года

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