Отставание в реализации ФЦП и нацпроектов в Крыму может стоить региональным чиновникам их должностей

Глава РК Сергей Аксёнов провёл совещание о проблемных вопросах жилищно-коммунального хозяйства и реализации мероприятий федеральной целевой программы в Крыму. Он поручил всем ответственным должностным лицам, курирующим реализацию объектов ФЦП и других строительных программ, ежедневно докладывать об итогах проделанной работы.

По объектам, которые находятся в «красной зоне», чиновники, ответственные за их реализацию, каждый день будут озвучивать доклады лично мне, – сказал Глава Крыма. – Должна быть озвучена информация, какая работа проделана за истекшие сутки. Только личное участие ответственных должностных лиц поможет реализовать все поставленные задачи.

Помимо этого, Сергей Аксёнов в очередной раз отметил, что без согласования на республиканском уровне ни одно повышение стоимости строительства объектов утверждено не будет.

По каждому объекту, где подрядчик указал подорожание стоимости проектно-сметной документации или повышение цен на сами строительные работы в середине процесса, возникают вопросы. Профильные министры и главы администраций должны лично все проверить и в случае объективных причин доказать необходимость изменения цены. Одно дело, когда речь идет о повышении цен на строительные материалы по объективным причинам, например, когда дорожают цены на арматуру и на это нельзя повлиять, а другое дело, когда внезапно добавляются какие-то избыточные мероприятия, не учтенные ранее. Это означает плохую подготовку проектной документации, невнимательность, отсутствие контроля со стороны заказчика, — пояснил Глава Республики.

Также в ходе совещания Сергей Аксёнов зачитал ряд обращений граждан о некачественной работе по благоустройству придомовых и общественных территорий. Наибольшее количество жалоб поступило от жителей Симферополя. В связи с этим Глава Крыма поручил главе администрации Симферополя Валентину Демидову опубликовать поадресный список поручений по благоустройству, которые были даны в ходе рабочих выездов в текущем году.

На сайте администрации города Симферополя должен быть опубликован четкий список с адресами и поручениями, данными в рамках рабочих поездок. В ближайшее время глава администрации Симферополя доложит обо всех объектах, где сорваны сроки. При этом отмечу, что лично выезжаю на места, знаю ситуацию и понимаю, что она не такая благоприятная, как ее описывают чиновники, — сказал Глава РК.

Кроме того, Сергей Аксёнов отметил, что всем главам администраций муниципалитетов, которые до конца текущего года не выполнят показатели реализации национальных проектов, а также не освоят бюджетные средства, грозит увольнение. В «зоне риска» руководящие чиновники Ялты, Сак, Евпатории, Симферополя.