Число случаев COVID-19 в России превысило 32 тысячи. Но пик эпидемии… еще нескоро

В России зарегистрированы еще 4 070 заболевших COVID-19, сообщил представитель информцентра о коронавирусе Александр Мясников. Общее число заразившихся в стране — 32 тысячи 8 человек.

О ситуации Крыму (40 случаев заболевания) — ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

За последние сутки в стране поправились 286 пациентов, перенесших коронавирус. Общее число выписанных из больниц составляет 2 590 человек.

Общее число жертв заболевания достигло 273 человек, за последние сутки в стране умер 41 человек с коронавирусной инфекцией.

Инфекционный процесс в нашей стране находится на стадии роста, то есть каждый день количество новых положительных тестов увеличивается. По прогнозам, эта тенденция пока сохранится, ведь к пику эпидемии наша страна только подходит, — отметил Мясников.

Он еще раз подчеркнул, что самый простой и эффективный способ снизить скорость распространения коронавируса — это самоизоляция. В качестве примера он привел Италию, где после введения самоизоляции более месяца назад цифры прироста заболеваемости постепенно пошли на спад.

По оценкам специалистов, Москва, которая идет «впереди всей страны» по заболеваниям коронавирусной инфекцией выйдет на пик эпидемии только через 2-3 недели. Соответственно, пик для регионов настанет еще через 2-3 недели, после «московского пика».