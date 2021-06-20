Число заболевших коронавирусом в «Артеке» детей увеличилось вдвое

Международный детский центр работает в штатном режиме.

В «Артеке» подтвердили коронавирусную инфекцию ещё у шестерых детей. Об этом в воскресенье в эфире телеканала «Россия-24» сообщил директор центра Константин Федоренко, передаёт ТАСС .

Напомним, утром в лагере выявили коронавирус у 6 детей. Общее количество достигло 12.

На сегодняшний день выявлено 12 детей. По признакам инфекционным мы их перевели в медицинские учреждения министерства здравоохранения Республики Крым. Там было подтверждено, что у детей «ковид», — рассказал Федоренко.

Как сообщает пресс-служба «Артека», родители детей проинформированы, дети находятся на связи с родными.

На смене в «Артеке» сейчас находится около 2,5 тысячи детей. Смена идет в штатном режиме. Осуществляется постоянный мониторинг здоровья детей

В 7-ю смену, с 17 по 19 июня, в МДЦ «Артек» выявлены единичные случаи заболевания новой короновирусной инфекцией. Заболевшие дети и контактировавшие с ними дети, в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора Республики Крым о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направлены под медицинское наблюдение сроком на 14 дней в обсерватор (санаторий «Прибой в Евпатории; ГБУЗ РК «Центральная городская больница г. Армянск»),- сообщает пресс-служба «Артека».

Уточняется, что отправка детей осуществлялась транспортом МДЦ «Артек», а также транспортом Министерства транспорта Республики Крым в сопровождении экипажа сотрудников ГИБДД.

В настоящее время дети находятся под наблюдением врачей медицинского учреждения, размещены в 3-х местных палатах, в которых есть туалетная комната, душ с горячей и холодной водой. При направлении в медицинское учреждение обучающиеся обеспечены запасом питьевой воды, санитарно- гигиеническими принадлежностями. В дополнение к питанию в больнице, детям направляются из «Артека» фрукты, печенье, соки. Общение с детьми и образовательная деятельность осуществляются в дистанционном режиме. Также для организации досуга детям предоставлены настольные игры. Сотрудники Международного детского центра постоянно находятся на связи с медицинскими учреждениями, в которых размещены дети. Ребята находятся в постоянном режиме мониторинга их здоровья, — отмечает пресс-служба МДЦ «Артек».

Для связи с родителями работает «Горячая линия»: +7 978 733 80 80.