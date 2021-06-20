У воспитанников МДЦ «Артек» выявили коронавирус

О том, что в Международном детском центре «Артек» коронавирус выявлен у находящихся на отдыхе детей, сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.

Были выявлены единичные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, — цитирует специалиста РИА Новости Крым .

Заболевшие дети и контактный круг переведены в обсерватор. По словам чиновника, дети находятся в Симферопольской детской инфекционной больнице под медицинским наблюдением, у них взяты тесты на наличие коронависа. После получения результатов анализов будет принято решение об их возвращении в отряды, либо домой, добавил замглавы крымского Минздрава. Лясковский не назвал точное число заболевших детей, однако по данным источника, коронавирус был выявлен у шести человек. Кроме того, в помещениях Центра была проведена санитарная обработка. Ситуация находится на контроле регионального Роспортебнадзора.