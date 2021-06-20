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фото: пресс-служба МДЦ "Артек"

У воспитанников МДЦ «Артек» выявили коронавирус

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:41 20.06.2021

О том, что в Международном детском центре «Артек» коронавирус выявлен у находящихся на отдыхе детей, сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.

Были выявлены единичные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, — цитирует специалиста РИА Новости Крым.

Заболевшие дети и контактный круг переведены в обсерватор. По словам чиновника, дети находятся в Симферопольской детской инфекционной больнице под медицинским наблюдением, у них взяты тесты на наличие коронависа. После получения результатов анализов будет принято решение об их возвращении в отряды, либо домой, добавил замглавы крымского Минздрава. Лясковский не назвал точное число заболевших детей, однако по данным источника, коронавирус был выявлен у шести человек. Кроме того, в помещениях Центра была проведена санитарная обработка. Ситуация находится на контроле регионального Роспортебнадзора.

У воспитанников МДЦ "Артек" выявили коронавирус

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