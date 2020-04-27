Число заболевших коронавирусом в России превысило 87 тысяч человек

В России за сутки выявлены 6 198 новых случаев заболевания коронавирусом (+7,7%) в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Общее число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России составляет 87 147 человек во всех регионах страны. Таким образом, Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом, где на данный момент зафиксированы 84,5 тыс. инфицированных.

У 43,4% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. В Москве за сутки выявлен 2 871 носитель COVID-19, всего в столице зафиксирован 45 351 случай заболевания.

Выздоровели за сутки 579 человек, за весь период с болезнью справились уже 7 346 пациентов. Умерли 50 человек, общее число погибших от осложнений достигло 794.