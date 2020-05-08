Число заразившихся коронавирусной инфекцией россиян приблизилось к 188 тысячам

Лето поможет победить COVID-19.

Суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в России снизился до 10,7 тыс. Общее количество зараженных в стране приблизилось к отметке в 188 тыс. человек, число смертей за сутки вновь приближается к 100, сообщает оперативный штаб.

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 10 699 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 5 232 (48,9%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

Накануне, 7 мая, суточный прирост составлял 11 231, отметку в 10 тыс. этот показатель перешел 3 мая и ниже не опускался. Тем не менее, отношение прироста к общему числу заболевших продолжает устойчиво снижаться с 3 мая (с 8,6% до текущих 6,0%), а число исследований на коронавирусную инфекцию остается высоким (от 160 до 220 тыс. тестов в день). Как сообщет Роспотребнадзор, общее число выполненных тестов в России по состоянию на 8 мая приближается к 5 млн.

Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 187 859 случаев (+6,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, добавили в штабе.

В Москве выявлено 5 846 новых случаев инфекции. Таким образом, общее число зарегистрированных в столице диагнозов достигло 98 522.

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В целом по России за последние сутки зарегистрировано 98 летальных исходов, ассоциированных с коронавирусной инфекцией, из них 51 в Москве. Умерло за весь период 1723 человека.

Выписано за последние сутки 2 805 человек, из них 1032 — в Москве. За весь период выздоровели 26 608 человек.

Уровень летальности у пациентов с коронавирусной инфекцией в России составляет 0,9%. Об этом в пятницу, 8 мая, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это результат «очень своевременного выявления, своевременного обращения».

Так, в Роспотребнадзоре допустили отсутствие пика распространения коронавируса в России. По мнению академика РАН Василия Акимкина, благодаря своевременным мерам по борьбе с инфекцией пик может быть очень сглаженным и менее заметным. Ожидается, что ситуация с коронавирусом стабилизируется в конце июня — начале июля, а вторая волна наступит осенью-зимой.

Лето поможет победить COVID-19, уверены специалисты. Выяснилось, что активность коронавируса зависит от температуры — когда на улице жарко и солнечно, вероятность заразиться падает.

Новый коронавирус SARS-CoV-2 не любит жару и практически полностью теряет свою инфекционную активность при температуре выше 30 градусов. Его разрушению также способствуют солнечные лучи и низкий уровень влажности. Полностью коронавирус дезактивируется при температуре 70 градусов, — сообщает Информационный центр по борьбе с коронавирусом ( стопкоронавирус.рф ).