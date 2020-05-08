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В Севастополе - 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

В Севастополе — 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:06 08.05.2020

В Севастополе по состоянию на утро 8 мая зарегистрировано восемь новых случаев заболевания COVID-19. В числе заболевших – трое строителей военного госпиталя в Омеге. Они находились  в военном обсерваторе, были в контакте с ранее заболевшими людьми.

Также зарегистрированы пять завозных случаев – у троих человек, вернувшихся в город из Бахчисарая, у мужчины, прибывшего из Греции, и у женщины, приехавшей из Москвы. Все они по возвращении находились дома на самоизоляции.  Всего с начала года в Севастополе зарегистрированo 118 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки выписаны два пациента; суммарно от COVID-19 в регионе выздоровели 18 человек, 2 человека умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 142 человека, в городской больнице № 9 – 103. Под наблюдением по месту жительства – 1140 человек. В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд», а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

В Севастополе - 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

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