Чистка кондиционера в Харькове. Почему важно обслуживать оборудование вовремя

Кондиционеры крепко в нашу жизнь вошли уже давно. Устанавливают их как в офисных помещениях, так и в домах-квартирах. Однако, говорят специалисты, далеко не все знают, что климат-оборудование требует к себе внимания не только при поломках, но и в период эксплуатации в обычном рабочем режиме. И — да: речь идёт не о простом уходе вроде «стереть пыль с агрегата», а о профессиональной заботе, которую могут обеспечить только специалисты. Эксперты сервиса ФростЭир, специализация которых чистка кондиционеров Харьков, отмечают: от того, насколько скрупулёзным будет контроль за оборудованием, зависит не только качество его работы «здесь и сейчас», но и срок службы.

Чистка кондиционеров — что нужно знать

Чистка кондиционеров — мероприятие, которое, подчёркивают специалисты, необходимо проводить не от случая к случаю, а на регулярной основе. Как часто? Удивим, возможно, многих, но знатоки дела склоняются к тому, что при интенсивном использовании, раз в полгода — идеальный вариант развития событий. Приемлемый — раз в год. Однако — увы.., как показывает практика, 99% владельцев кондиционеров эти нормы игнорируют. Некогда, нет средств, не видят смысла и т.д. — причин тому множество. Последствия? Отсутствие надлежащего ухода = быстрый износ оборудования и, как следствие, поломка.

Конечно, в чудеса мастера ФростЭир не верят, так что на сознательность владельцев кондиционеров ставку не делают — понимают, что большинство тянут с решением такого рода вопросов до последнего, но настоятельно просят учесть ряд моментов, после появления которых «доктора» к оборудованию вызывать рекомендуют однозначно. Явные «симптомы», которые указывают на то, что ваш кондиционер зовёт на помощь, потому как остро нуждается в чистке, таковы:

агрегат и запускается, и работает более шумно, чем ранее;

появились запахи, которые не фиксировались до этого;

кондиционер не выполняет своих функций в должном объёме — упало качество охлаждения или нагрева воздуха, к примеру;

появился иней на наружных элементах, а конденсат в дренажной трубке пропал.

Также, стоит учитывать, что практически во всех установках предусмотрена постепенная утечка фреона, которая составляет до 10% от общего его количества. Поэтому, в среднем кондиционер без техосмотра может работать нормально не более 2 лет, — подчёркивают в компании ФростЭир.

Печальный факт, согласитесь, с учётом того, что стоимость современных кондиционеров зачастую весьма немалая.

Чистка кондиционеров — что включает в себя процесс

А он не так сложен, как может показаться. На вопрос, который логически «вытекает» из этого утверждения — «А можно ли провести чистку кондиционера самостоятельно?» — ответим так: как минимум, делать это не рекомендуется, по той простой причине, что процедура будет результативной только тогда, когда осуществляется в соответствии с определённой технологией, при применении дезинфицирующих спецсредств и т.д.

Диагностика параметров агрегата, его герметичность, дозаправка хладагента, чистка внутренних и внешних частей установки, осмотр элементов крепления, смазка частей, проверка цепи электропитания, — озвучивают «реперные точки» процедуры чистки кондиционеров на примере своего алгоритма работы специалисты сервиса ФростЭир. — Мы работаем с применением передовой техники, качественных и безопасных для человека дезинфицирующих средств.

Можно ли соблюсти все пункты процедуры, не зная таких тонкостей? Вопрос, согласитесь, уже выглядит риторическим и явно не в пользу «самоделкиных».

И ещё один весомый факт, чётко определяющий, что чистка кондиционеров — занятие и обязательное, и благодарное: оборудование, за которым осуществляется надлежащий уход, верой и правдой может служить добрую дюжину лет.