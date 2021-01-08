Чистка кондиционеров: процесс обязательный, потому что...

Кондиционеры сегодня — оборудование, без которого умудряются обходиться единицы. Их устанавливают и в бизнес-помещениях, и в жилых квартирах-домах. Моделей таких агрегатов на рынке представлено… без преувеличения… великое множество. Под любые запросы, для любых нужд и под любой кошелёк.

Но вот что интересно: приобретая оборудование, большинство покупателей не очень-то и озадачиваются тем, что для его успешной эксплуатации необходимо придерживаться определённых правил. Что уж там… для многих общение с бытовой техникой зачастую проходит по принципу «купил — работает — сломалась — отдал в ремонт (или выбросил)».

Между тем, срок службы оборудования напрямую зависит от превентивных мер, которые владельцы предпринимают в ходе использования приборов. Другими словами, техника требует ухода и заботы. В случае с кондиционерами важный момент такого рода — их чистка. Идеально — профессиональная: https://service-conditioners.pro/chistka-kondicionerov/. По той простой причине, что от того, насколько этот процесс осуществляется регулярно и качественно зависит не только «здоровье» агрегатов, но и во многом домочадцев, постоянно пребывающих в помещении, где кондиционер установлен. Почему так? Потому что:

грязь в условиях повышенной влажности прибора — «отличное прибежище» для пылевых клещей, грибов и плесени;

запущенные кондиционеры могут стать причиной грозного заболевания под названием «Питтсбургская пневмония» (или «Болезнь легионеров»), которое провоцируют бактерии-легионеллы, активно размножающиеся в грязной и влажной среде.

пыль и грязь в кондиционерах не позволяют циркулировать воздуху адекватно, что может серьёзно осложнить жизнь аллергикам и асматикам.

Что же необходимо знать, чтобы не пропустить «намёки» от кондиционера и вовремя привести его в порядок? Главные признаки в работе оборудования, при появлении которых чистка становится обязательной задачей, таковы:

неприятный запах;

выделение влаги;

кондиционер «разговаривает»: шипит, трещит, скрежещет, булькает.

Насколько часто стоит проводить чистку кондиционера?

В большинстве случаев специалисты рекомендуют в этом вопросе исходить из того, насколько активно эксплуатируется оборудование. Но общее правило также существует: пару раз в год — весной и осенью (перед началами активного использования) — идеальный вариант.

Что будет, если игнорировать «просьбы» кондиционера и махнуть рукой на его чистку?

Кроме возможных проблем со здоровьем домочадцев: агрегат «будет гнать» плохой воздух. С «душком», в частности; работоспособность устройства снизится. В запущенных случаях — значительно, вплоть до поломки; повысится уровень энергопотребления.

Самостоятельно делать чистку кондиционера или вызывать специалиста?

Скажем прямо: без практических навыков эту задачу выполнить без ошибок сложно. Как ни крути, а кондиционеры — не самая простая с технической точки зрения аппаратура. Так что вызов специалиста, как правило, лучшее решение проблемы. Однозначно гарантирующее хороший результат.