Чистка печени: эффективные препараты для восстановления

Чистка печени — Каждый день организм подвергается негативному воздействию различных токсинов и загрязняющих веществ, именно поэтому нужно помогать ему очищаться, чтобы оставаться здоровым. Печень является одним из органов, отвечающим за фильтрацию крови и выведение токсинов, поэтому поддержание ее здоровья и очищение от вредных веществ и их отложений является залогом нормальной работы всего организма человека. Одной из значимых функций организма является выведение токсинов и отходов обменных процессов, пищеварения и жизнедеятельности в целом.

Очищение печени — это отличный способ почистить весь организм и улучшить обмен веществ в нем. Полноценный вывод шлаков и токсинов из организма невозможен без печени. Орган имеет свойство регенерироваться, однако его необходимо чистить, чтобы обеспечить хорошее состояние. В этой статье мы рассмотрим два метода чистки печени: медикаментозный и все существующие методы народного очищения. Итак, начнем с короткой экскурсии:

Что такое печень?

Печень выполняет ряд очень значимых функций для здоровья человека. Если печень работает плохо, организм перестает правильно переваривать и усваивать пищу, хранить важные и необходимые питательные вещества, вырабатывать желчь, очищать кровь или регулировать гормоны. Правильная работа печени необходима для здоровой жизни, поэтому забота о ней крайне важна.

Что делает печень?

Печень отвечает за 500 различный функций, что делает ее очень трудолюбивым органом.

Самыми важными ежедневными функциями являются:

Выработка желчи, которая расщепляет жиры в процессе пищеварения;

Выведение красных кровяных телец, которые уже ил и практически погибли;

Выработка химических веществ, которые сгущают кровь;

Поддерживает баланс макроэлементов в крови, чтобы уровень сахара, жиров и белков был в норме;

Помогает усваивать питательные вещества из кишечника;

Выводит токсины из крови, особенно аммиак, билирубин и другие;

Хранит важные минералы и другие питательные вещества;

Синтезирует белки и холестерины, необходимые для обмена веществ;

Перерабатывает, усваивает и выводит лекарства и алкоголь.

Человек не может жить без этого органа, а люди с повреждениями и болезнями печени могут временно существовать на печеночном диализе, но это не выход из ситуации.

Повреждения печени

Если возникли нарушения печени и желчного пузыря, обязательно нужно обратиться к врачу. Только после указания доктора можно начинать лечение. Врач проверит густоту желчи. Если она имеет чрезмерную густоту, то может образовывать пробки и застаиваться в желчном пузыре и каналах.

Также обращение к врачу нужно, когда возникают частые нарушения пищеварения, вздутие живота и другие расстройства. Нарушается и нервная система. Появляется бессонница, человек становится нервным. На кожном покрове возникает сыпь, которая может не иметь видимых бугорков.

Чистка печени. Различные болезни могут негативно влиять на здоровье печение, самым известным является цирроз, причиной которого могут быть различные факторы.

Симптомы повреждения

Повреждения печени можно заменить уже на ранних этапах при наличии определенных факторов.

При наличии одного или нескольких факторов риска следует обратить особое внимание на следующие тревожные признаки:

Усталость и слабость;

Необоснованный сброс веса;

Тошнота или рвота;

Отсутствие аппетита;

Боль или дискомфорт в правом подреберье.

По мере того, как нарушается функция печени и появляется больше рубцовой ткани, становятся заметными и другие более серьезные симптомы.

Этими симптомами являются:

Проблемы со сном;

Долго не останавливается кровь либо после удара остаются кровоподтеки;

Когнитивные проблемы, включая проблемы с мыслительным процессом, потеря памяти, перепады настроения и спутанность сознания;

Вздутие живота;

Пожелтение кожи или глаз;

Навязчивый зуд кожи;

Темная моча;

Проблемы с пищеварением, включая запор, изжогу и кислотный рефлюкс;

Отекание ног, лодыжек и стоп.

Для того чтобы печень оставалась здоровой, нужно помогать ей очищаться от накопленных токсинов и снабжать ее всеми необходимыми питательными веществами.

Цирроз — это патологическое состояние, при котором здоровые клетки заменяются рубцовой тканью. Цирроз снижает способность выполнять все необходимые функции. Когда рубцовой ткани становится слишком много, печень перестает работать и развивается печеночная недостаточность.

Чистка печени. Причинами цирроза и других форм повреждения являются:

Постоянный прием или передозировка определенных медикаментов, особенно нестероидные противовоспалительные средства;

Хронический гепатит C или B;

Постоянное недоедание;

Потребление сырых моллюсков;

Потребление ядовитых грибов;

Воздействие на организм вредных химических веществ;

Алкоголизм;

Генетические заболевания, включая болезнь Вильсона, гемохроматоз и альфа-1-антитрипсиновую недостаточность;

Хроническая сердечная недостаточность, сопровождающаяся перегрузкой печени;

Повышенный риск повреждения, связанный с диетой, образом жизни, загрязнением окружающей среды;

Риск повреждения повышается при:

дефиците калия;

чрезмерном потреблении алкоголя;

введении внутривенных препаратов;

негативном воздействии токсинов окружающей среды и промышленных отходов;

переливании крови, если оно было сделано до 1992 года;

незащищенном сексе;

наличии пирсинга или тату;

при наличии определенных вирусных и аутоиммунных инфекций или заболеваний;

приеме и передозировке нестероидными противовоспалительными препаратами;

ожирении;

высоком уровне триглицеридов.

Именно для того чтобы печень оставалась здоровой, нужно помогать ей очищаться от накопленных токсинов и снабжать ее всеми необходимыми питательными веществами.

Чистка печени — когда проводить?

Если возникли нарушения печени и желчного пузыря, обязательно нужно обратиться к врачу. Только после указания доктора можно начинать лечение. Врач проверит густоту желчи. Если она имеет чрезмерную густоту, то может образовывать пробки и застаиваться в желчном пузыре и каналах.

Также обращение к врачу нужно, когда возникают частые нарушения пищеварения, вздутие живота и другие расстройства. Нарушается и нервная система. Появляется бессонница, человек становится нервным. На кожном покрове возникает сыпь, которая может не иметь видимых бугорков.

Чистка печени. Но существуют ограничения на очищение. Если проводится чистка печени диабетику, препараты могут сильно повредить иммунную систему или повысить уровень вредных веществ в крови. Беременным женщинам, а также в период лактации, категорически запрещена такая процедура, как очистка печени, поскольку лекарства могут повлиять на плод. Наличие злокачественных опухолей и острое воспаление органов также являются противопоказаниями к очистке.

Чистка печени — Классификация препаратов

Все препараты для чистки печени подразделяются на два основных класса: гепатопротекторы и желчегонные средства. Для безопасной чистки печени препараты должны назначаться исключительно лечащим врачом. Оба класса медикаментов обладают некими общими функциями.

Медикаментозное очищение печени предусматривает следующие функции:

детоксикация печени; восстановление обменных процессов; восстановление поврежденных клеток; возобновление кислотно-щелочного баланса; вывод желчи.

Процесс очистки должен сопровождаться соблюдением специальной диеты. Они зависит от того, какими медикаментами будет проводиться очистка.

Чистка печени — Гепатопротекторы

Гематопротектор – препарат, предназначенный для чистки печени, путем защиты клеток. Обычно в состав таких препаратов входят соя и экстракты куркумы или расторопши.

Некоторые из таких средств одновременно являются желчегонными. Такая особенность предназначена для детоксикации печени, сохранив нормальное состояние печеночных клеток.

Чистка печени. Такие таблетки, пасты и сиропы способствуют активному синтезу белков, нормализируют процесс ферментации и ускоряют метаболизм клеток. Таким образом почечная ткань способна полностью восстановиться от полученных повреждений. Антиоксидантный эффект способствует ускорению процесса очистки.

Таблетки Антраль

Антраль – гепатопротектор, используется для профилактики гепатитов различного происхождения и циррозов печени, устраняет симптомы несварения желудка и астеновегетативного синдрома, нормализует аппетит и сон. При длительном приеме курсами препарат снижает уровень билирубина в крови, снижает активность ферментов аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы. Приходит в норму и содержание гамма-глобулинов, протромбиновый индекс.

Лекарство оказывает длительное обезболивающее, противовоспалительное, иммунокорригирующее действие. Также действующее вещество средства снижает температуру тела. Клетки печени гепатоциты начинают восстанавливаться, воздействие различных токсических веществ на организм снижается. Активизируются работа антиоксидантных систем.

Эссенциале Форте

Показания: Хронические гепатиты, цирроз печени, жировая дистрофия печени различной этилогии, токсические поражения печени, алкогольный гепатит, нарушения функции печени при других соматических заболеваниях. Токсикоз беременности. Профилактика рецидивов образования желчных камней. Псориаз (в качестве средства вспомогательной терапии). Радиционный синдром. Сегодня отмечается рост числа патологий, обуславливающих поражение печени, а также желчного пузыря. Проблемы вызваны неблагоприятной экологической обстановкой, неправильным питанием, вредными привычками, включая злоупотребление спиртным. Чтобы оградить печень от негативного воздействия, чтобы помочь ее восстановлению используют гепатопротекторы, наиболее востребованным из которых является Эссенциале. Препарат назначают при: хронических гепатитах, включая вирусные, алкогольные, токсические;

алкогольном гепатите;

циррозе печени;

некрозе печени;

жировой дистрофии этого органа различной этиологии, в том числе, обусловленные сахарным диабетом;

токсических поражениях печени, включая отравления солями тяжелых металлов, этиловым спиртом;

нарушениях функции печени, обусловленных прочими соматическими заболеваниями. Чистка печени — Гептрал Гептрал относится к группе лекарств, нормализующих работу печени. Препарат положительно влияет на структуру и состав желчи, а также способствует её оттоку. Лекарство значительно улучшает состояние и функционирование печени. Гептрал способен регенерировать клетки печени при наличии тяжёлых патологий, например, цирроза. Кроме этого, данное средство обладает успокоительным и антидепрессивным эффектом, а это немаловажно в процессе лечения. Терапевтическое воздействие Гептрала объясняется уникальными свойствами основного ингредиента ‒ адеметионина. Средство проявляет все типичные качества гепатопротектора: останавливает процесс разрушения токсичными веществами, регенерирует, обладает нейропротекторным и антиоксидантным воздействием. Использование препарата усиливает детоксикацию кислот желчи. Достаточно успешен при наличии невротической депрессии. Улучшает транспортировку желчных кислот. После окончания приёма Гептрала гепатопротекторное воздействие продолжается ещё 12 недель. Лекарство имеет способность останавливать повторные депрессии. При остеоартритах лекарство снижает болевой синдром, ускоряет синтез простагландинов, а также частично регенерирует ткань хрящей. Длительный приём средства повышает уровень глутамина в печени. Средство также восстанавливает нормальный метаболизм в печени и значительно улучшает работу этого органа. Действующее вещество средства, кроме восстановления адеметионина, активизирует его выработку. Чистка печени — Желчегонные препараты Желчегонные препараты для очистки печени помогают вывести загущенную желчь из органа. Но медикаменты можно принимать только совместно с другими препаратами для поддержания здоровья печени. Средства активизируют выработку желчи, что не способно полностью очистить печень, но улучшит процесс пищеварения. Такие препараты избавят клетки печени от токсинов, а также расширяют каналы, что способствует удалению камней и нормализации обменных процессов. Желчегонные средства бывают двух видов: холекинетики и холеретики. Первый тип медикаментов предназначен для восстановления работоспособности желчного пузыря, и улучшения состояния каналов. Холеретики предназначены для увеличения выработки желчи. Холосас Холосас — медицинский препарат мягкого действия с широким терапевтическим эффектом. Действующим компонентом лекарства является экстракт из плодов шиповника, который богат различными витаминами, минералами, питательными веществами. Благодаря натуральному составу, применение данного препарата оказывает положительное воздействие на работу всех органов желудочно-кишечного тракта. Чистка печени. Сироп Холосас можно использовать его как самостоятельное лечебное средство, так и в комплексе с другими аптечными медикаментами. В основном предназначается для нормализации обменных процессов в клетках печени, также как вспомогательное средство в терапии хронического гепатита, желчнокаменной болезни, холецистита, алкогольном и лекарственном поражении печении. Основные лечебные свойства сиропа заключаются в следующем воздействии: усиливает секрецию желчи;

снижает вязкость желчи;

повышает уровень холатов;

усиливает кишечную перистальтику;

оказывает умеренное противовоспалительное действие;

стимулирует работу органов пищеварения;

активизирует функции поджелудочной железы;

нормализует метаболизм;

повышает устойчивость организма к различным бактериальным и инфекционным заболеваниям;

выводит токсины и шлаки;

очищает печень и восстанавливает ее клетки. Прием сиропа Холосас повышает аппетит, стимулирует работу иммунной системы, значительно снижает риски развития кишечных заболеваний. Врачи в области гастроэнтерологии выделяют основное действие препарата – гепатопротекторное. Основывается на защите печени от токсических и вредных компонентов, восстановлении клеток паренхимы и улучшение работы желчного пузыря. Помимо этого препарат обладает иммуномодулирующим, противовоспалительным, антисклеротическим эффектом. Минимальное количество противопоказаний и побочных эффектов позволяет использовать Холосас для детей, беременных и кормящих женщин.

Чистка печени — Сорбенты Сорбенты – это лекарственные препараты, предназначены для чистки организма от токсинов. Современные многокомпонентные сорбенты позволяют быстро почистить печень от вредных или закупорившихся веществ. Но провести очистку можно и обыкновенным активированным углем. Активированный уголь Уголь активированный – адсорбирующее средство. Оказывает энтеросорбирующее, дезинтоксикационное и противодиарейное действие.

Обладает большой поверхностной активностью и высокой сорбционной способностью. Уголь активированный способен адсорбировать газы, токсические веществ, соли тяжелых металлов, алкалоиды и гликозиды, лекарственные вещества, эндо и экзотоксины из желудочно-кишечного тракта. Уголь активированный обладает адсорбирующими свойствами и при одновременном приеме в высокой дозе с другими лекарственными препаратами способен существенно снижать их абсорбцию из ЖКТ, что приводит к уменьшению эффективности других лекарственных препаратов. Чистка печени по Неумывакину Чистка печени. При интоксикации организма до промывания желудка создают избыток угля в желудке, а после промывания — в кишечнике. Наличие пищевых масс в пищеварительном тракте требует применения средства в высоких дозах, поскольку содержимое ЖКТ будет сорбироваться углем и его активность будет снижаться. Снижение концентрации угля в среде приводит к уменьшению концентрации связанного вещества и его всасыванию (чтобы предупредить резорбцию высвободившегося вещества проводят повторное промывание желудка и дают очередную дозу угля). Показания Интоксикация при: дизентерии,

сальмонеллезе,

пищевой токсикоинфекции,

диспепсия,

метеоризм,

гиперсекреция соляной кислоты в желудке,

аллергические заболевания,

отравления химическими соединениями,

лекарственными препаратами (в т.ч. алкалоидами, солями тяжелых металлов). Для уменьшения газообразования при подготовке к рентгенологическим и эндоскопическим исследованиям. Чистка печени — самые эффективные препараты Список препаратов для чистки печени: Антралив — активный ингредиент фосфолипиды. Показан при гестозах, интоксикации, отравлении. Режим дозирования и длительность терапии определяет лечащий врач; Галстена — австрийские гомеопатические таблетки с расторопшей, одуванчиком и чистотелом. Курс и дозировка подбирается индивидуально; Максар — гепатопротекторное средство растительного происхождения. Показан к применению при циррозах, гепатитах, токсических поражениях печени. Длительность лечения препаратом определяет врач в зависимости от тяжести и течения болезни; Сибектан — фитопрепарат с желчегонным действием. Назначают при алкогольной болезни печени. Принимают по 4 таблетки дважды в сутки курсом от 20 до 35 дней; Фосфонциале — российский препарат с эссенциальными фосфолипидами и силимарином. Показан при токсическом и алкогольном гепатите. Принимают от 30 до 40 дней по 3 капсуле трижды в сутки; Чистка печени — Эслидин — комбинированный российский препарат с фосфолипидами соевого лецитина и метионином. Назначают при циррозе, токсических, наркотических, лекарственных и алкогольных поражениях печени. Курс лечения и режим дозирования определяет врач индивидуально исходя из тяжести заболевания; Эссенциале Форте Н — немецкое комбинированное средство. Показан при алкогольном и токсическом гепатите. Продолжительность приема не ограничена и определяется лечащим врачом; Эсслиал Форте — комбинированный гепатопротектор российского производства с иммуномодулирующим и противовирусным действием. Нормализует дезинтоксикационную функцию печени, способствует восстановлению ее клеток. Показан к применению при алкогольном и токсическом гепатите. Длительность приема определяет врач; Эссливер Форте — комбинированный препарат с фосфолипидами, усиленный комплексом витаминов. Назначают для выведения вредных веществ, при поражении клеток печени алкоголем, наркотиками, лекарствами. Чистка печени народными средствами Каждый день человек контактирует с токсинами в пище, в воздухе и воде. Печень постоянно проделывает огромную работу, выводя все это из организма, при условии, что она здорова и работает правильно. Ниже собраны самые действенные и натуральные способы, необходимые для профилактики, чистки и поддержания нормального функционирования печени. Пища с высоким содержанием сахара, искусственными ингредиентами, ароматизаторами, красителями, вредными жирами и трансжирами усложняют работу и вредят здоровью печени. Чтобы она находилась в идеальном состоянии, нужно исключить из рациона жареную пищу, полуфабрикаты, консервы и упакованные продукты. Чистка печени. Поскольку основной функцией печени является расщепление жиров в полезную энергию, которую организм использует для своих нужд, исключение из рациона тяжело усвояемых масел и трансжиров может облегчить ее работу. Трансжиры вредны тем, что они повышают риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, вызывают воспалительные процессы в организме и подавляют работу иммунной системы. В фаст-фуде, готовом маринованном мясе и полуфабрикатах часть используются пищевые консерванты, такие как нитриты и нитраты. Эти химические вещества перевариваются дольше, однако пользы от них нет никакой, особенно недружелюбны они по отношению к пищеварительной системе. Исключение пищи, содержащей эти вредные вещества, поможет быстрее оздоровить печень. Чистка печени — Пейте овощные соки За день бывает сложно съесть достаточное количество овощной пищи. Пищеварительной системе человека бывает иногда крайне сложно переварить сырые овощи полностью. Если печень работает слабо или сильно загрязнена, начните пить овощные соки, которые помогут подлечить и очистить ее. Овощные соки богаты различными микроэлементами и перевариваются организмом легче в жидкой форме. Сок из овощей — это отличный вариант, чтобы попробовать новые продукты или замаскировать вкус тех, что не по душе. Сок усваивается легче, чем цельная пища, а питательные вещества, содержащиеся в свежевыжатом соке, укрепят иммунитет и облегчат задачу печени. В выборе ингредиентов для приготовления сока сосредоточьте свое внимание в основном на крестоцветных овощах, таких как цветная капуста, брюссельская капуста и обычная капуста, а также на сочных овощах, таких как морковь, огурец, зелень и свёкла. Добавляйте в свой сок полезные травы, такие как петрушка, имбирь, чеснок и кинза. Фрукты придадут сокам сладости и гармонический вкус. Только не стоит сильно налегать на сахара. Эти продукты снизят кислотность пищеварительной системы, снабдят организм всеми необходимыми минералами и витаминами и насытят желудок. В овощах много клетчатки, которая крайне полезна для пищеварительной системы, потому что помогает выводить токсины из организма. Пейте много жидкости Чистка печени. Самым доступным вариантом для детоксикации печени является обычная вода. Чем больше воды пьет человек, тем больше токсинов и отходов вымывается из организма. С достаточным количеством жидкости в организме печень начинает чаще фильтровать и обрабатывать кровь, выводя из организма больше вредных веществ, поступающих с пищей, алкоголем, лекарствами и т.д. Вода и травяные чаи прекрасно насыщают организм жидкостью. Нужно пить около 10 стаканов жидкости в день, чтобы печень беспрепятственно могла фильтровать кровь. Употребляйте продуты, богатые калием Продукты, содержащие калий, очищают печень, снижают уровень вредного холестерина, укрепляют здоровье сердечно-сосудистой системы и снижают давление. Есть так много полезных и вкусных продуктов с калием, что не придется принимать добавки с ним, чтобы удовлетворить свою дневную норму. В сладкой картошке калия больше, чем в любом другом овоще или растении. Вместе с этим в сладком картофеле есть клетчатка, бета-каротин, витамин В6, D и С, а также железо и магний. Натуральные сахара в сладком картофеле медленно высвобождаются печенью, что не вызывает резкого скачка уровня сахара в крови, и являются долгосрочным источником энергии. Чистка печени. Шпинат и ботва свёклы являются прекрасным источником калия, а также клетчатки и витаминов. Ешьте их сырыми, обжарьте в оливковом масле или приготовьте овощной смузи, чтобы получить всю пользу этих растений. Зелень улучшает отток желчи, что облегчает пищеварение и очищает желчный пузырь. Покупая ботву свёклы, покупайте и сам овощ, так как в нем содержится большое количество витаминов и минералов, которые могут полечить и поддержать работу печени. Меласса или патока является побочным продуктом переработки тростникового сахара, который содержит огромное количество различных витаминов и минералов, включая калий. В ней есть кальций, марганец, медь и железо. Ее можно использовать в качестве натурального подсластителя в кашах, добавлять в соусы и заправки для салатов. Не забывайте про бананы, в которых тоже есть калий. Этот фрукт можно добавлять для сладости в коктейли, салаты и выпечку в качестве дополнительного источника клетчатки и витаминов. Он улучшает пищеварение и работу печени. Чистка печени народными средствами — рецепты Подготовка Перед проведением процедуры для предотвращения непредвиденного результата следует провести консультацию с врачом и тщательно подготовиться, для этого: За день до проведения очистки, а также в ночное время суток к печени нужно прикладывать теплую грелку. Исключить из рациона за пару дней до очистки тяжелые мясные блюда, а также рекомендовано пить как можно больше свежих соков. В день проведения процедуры очистки требуется пить как можно больше разных жидкостей. Важно, чтобы они были горячими. Существует множество вариантов простой и доступной чистки органа при помощи различных продуктов. Свекла С целью очистки печени с использованием данной методики потребуется заранее заготовить свекольный квас. Для его приготовления потребуется нарезанная на кубики крупная свекла. Порядок действий: Поместить овощ в трехлитровую бутыль. Добавить туда пару столовых ложек муки и 500 граммов сахара. Бутыль плотно закрыть и оставить в темном месте на пару дней. Добавить 600 граммов изюма и 3 стакана сахара, а также полстакана воды, и оставить бродить на 7 дней. Средство, позволяющее очистить печень от токсинов, необходимо каждый день тщательно мешать, а получившуюся жидкость употреблять за 30 минут до приема пищи 3 раза в день. Изюм Современные системы правильного, здорового питания декларируют ограничение быстрых углеводов. Но ограничение не означает полный отказ. Наилучшей формой быстрых углеводов будут, содержащие глюкозу, фруктозу сухофрукты, особенно, сушеный виноград. Он доступен, относительно недорог. В отличие от сахара снабжает организм человека не только углеводами, но и множеством витаминов, минеральных веществ, например, калием, магнием. С целью эффективного очищения печени можно воспользоваться изюмом, так как он способен стимулировать отток желчи. За сутки до планируемой чистки сушеный виноград нужно тщательно вымыть и замочить остывшей кипяченой водой. На следующий день настой нужно выпить, и, съев изюм, лечь с грелкой на бок приблизительно на полтора-два часа. Подобная чистка должна проводиться каждую неделю в течение одного месяца. Чистка печени овсом

Овес отличается исключительными свойствами очищать организм от токсинов, поэтому хорошо помогает в комплексной борьбе с экземой, псориазом, диатезом (если нет аллергии на глютен, что бывает порой у младенцев). Помогает справиться с ожирением, корректируя обмен веществ. Очистка печени в домашних условиях (простой способ) подразумевает и употребление овса. Залить одну столовую ложку молотого злака 1 литром кипятка и настаивать на протяжении 12 часов. Отвар употреблять по 1 стакану за 30 минут до приема пищи 3 раза в день. В народной медицине крупа овсяная в виде отвара издавна применялась при истощении организма при любых тяжелых заболеваниях.Овес отличается исключительными свойствами очищать организм от токсинов, поэтому хорошо помогает в комплексной борьбе с экземой, псориазом, диатезом (если нет аллергии на глютен, что бывает порой у младенцев). Помогает справиться с ожирением, корректируя обмен веществ. Очистка печени в домашних условиях (простой способ) подразумевает и употребление овса. Залить одну столовую ложку молотого злака 1 литром кипятка и настаивать на протяжении 12 часов. Отвар употреблять по 1 стакану за 30 минут до приема пищи 3 раза в день. Настой имбиря Если нет времени на проведение продолжительной процедуры по очищению печени от шлаков, можно воспользоваться настойкой имбиря. Приготовление состава: Залить стаканом кипятка 3 ст. ложки натертого корня. Настаивать 15 минут. Процедить лекарственный напиток и добавить по чайной ложке меда и лимонного сока. Средство используется по 10 капель в первый день, после чего на протяжении 2 недель по 2 капли, и каждый последующий день дозировка уменьшается на 2 капли до 10 капель. Растительное масло Подсолнечное масло известно каждой хозяйке как довольно удобный и вкусный продукт, способный придать еде особый аромат и консистенцию. Но мало кто догадывается, что подсолнечное масло можно применять в косметологии и даже медицине. известно каждой хозяйке как довольно удобный и вкусный продукт, способный придать еде особый аромат и консистенцию. Но мало кто догадывается, чтоможнов косметологии и даже медицине. Чистить печень можно с продолжительным применением подсолнечного масла. Принцип его использования такой: Чистка продолжается на протяжении пяти недель. В первые семь дней каждое утро выпивать по ½ чайной ложки масла. Начиная со второй недели употреблять уже целую чайную ложку. С третьей наполнять маслом десертную ложку. В четвертую столовую. На пятой неделе использовать снова десертную ложку. Яблочный сок Чистка печени. В первый же день начала очистки печени потребуется на голодный желудок поставить клизму и целый день пить исключительно свежевыжатый яблочный сок. На второй день корректив в процесс не вводится, и все остается таким же, как и в первый день. Начиная с третьих суток процедура очистки терпит изменения, употребление яблочного сока допускается только после 7 часов вечера. Затем нужно быстро лечь в постель, приложить грелку на область печени и через каждые 15-20 минут выпивать по три столовых ложки оливкового масла, запивая их тремя столовыми ложками лимонного сока. Грелку нужно держать 2,5-3 часов. После того, как выйдут различные вредные вещества, через 2-4 выброса сделать очистительную клизму и позавтракать легкой пищей. . В первый же день начала очистки печени потребуется на голодный желудок поставить клизму и целый день пить исключительно свежевыжатый яблочный сок. На второй день корректив в процесс не вводится, и все остается таким же, как и в первый день. Начиная с третьих суток процедура очистки терпит изменения, употребление яблочного сока допускается только после 7 часов вечера. Затем нужно быстро лечь в постель, приложить грелку на область печени и через каждые 15-20 минут выпивать по три столовых ложки оливкового масла, запивая их тремя столовыми ложками лимонного сока. Грелку нужно держать 2,5-3 часов. После того, как выйдут различные вредные вещества, через 2-4 выброса сделать очистительную клизму и позавтракать легкой пищей. Чистка печени сосновыми иголками Хвоя сосны с ее полезными свойствами и противопоказаниями может серьезно конкурировать даже с привычными аптечными лекарственными средствами. Различные лечебные свойства сосновой хвои, ели, можжевельника и пихты используются в лечебных отварах, настоях, настойках в многочисленных рецептах народной медицины. Мы давно привыкли, что хвойные леса окружают нас повсюду. На новогодний праздник хвойные деревья и их ветки стоят у нас дома. с ее полезными свойствами и противопоказаниями может серьезно конкурировать даже с привычными аптечными лекарственными средствами. Различные лечебные свойства, ели, можжевельника и пихты используются в лечебных отварах, настоях, настойках в многочисленных рецептах народной медицины. Мы давно привыкли, что хвойные леса окружают нас повсюду. На новогодний праздник хвойные деревья и их ветки стоят у нас дома. Чтобы очистить печень правильно, можно воспользоваться еловыми либо сосновыми иголками. Подготовка проста: надо измельчить 4 столовые ложки иголок и залить в 0,4 литра кипятка. Варить на протяжении 10 минут на слабом огне. Отвар перелить в термос и употреблять в течение суток. Каждый новый день готовить новый состав. Лечение закончится тогда, когда моча приобретет нормальный оттенок. Мед Чистка печени. Является очень полезным средством для каждого человека кроме тех, у кого наблюдается аллергическая реакция и сахарный диабет. Неплохой профилактикой очищения организма служит употребление по утрам 1 чайной ложки меда, предварительно растворенной в стакане теплой воды. Процесс чистки печени проводится 2 раза в год по 1,5 месяца. Медовый напиток нужно потреблять в день не менее 150 граммов с теплой водой, разделенных на 3 раза в день перед употреблением пищи. Также можно использовать мед в комбинации с тыквой. Для этого следует очистить изнутри овощ и залить в него свежий мед, после чего закрыть и оставить в теплом месте на 10 дней. Данное средство требуется использовать по столовой ложке 3 раза в день до приема пищи. Курс варьирует от 20 до 30 дней. . Является очень полезным средством для каждого человека кроме тех, у кого наблюдается аллергическая реакция и сахарный диабет. Неплохой профилактикой очищения организма служит употребление по утрам 1 чайной ложки меда, предварительно растворенной в стакане теплой воды. Процесс чистки печени проводится 2 раза в год по 1,5 месяца. Медовый напиток нужно потреблять в день не менее 150 граммов с теплой водой, разделенных на 3 раза в день перед употреблением пищи. Также можно использовать мед в комбинации с тыквой. Для этого следует очистить изнутри овощ и залить в него свежий мед, после чего закрыть и оставить в теплом месте на 10 дней. Данное средство требуется использовать по столовой ложке 3 раза в день до приема пищи. Курс варьирует от 20 до 30 дней. Чистка печени травами Травы и травяные сборы – это чудодейственное лекарство от Природы. Многие отзывы врачей только подтверждают, что наиболее эффективные народные средства для очищения печени и детоксикации всего организма основаны на применении лекарственных трав. Какие же травы выбирают, чтобы очистить печень от мусора: Спорыш – плетущаяся по земле зеленая трава с листочками удлиненной формы. Цветет маленькими практически незаметными белыми цветочками, спрятанными в пазухах листьев. Народные лекари разработали в домашних условиях самый простой способ, как очистить печень спорышом. Сила благотворного действия этой травы на печень и почки проявляется в сильном мочегонном эффекте, т.е. способствует очищению жидкости тела (крови) от желчи и токсинов. Календула и ромашка – два сильных природных антисептика, т.е. нейтрализаторы яда. Способствуют мягкому расщеплению шлаковых пластов, их размягчению, но делают этот процесс безболезненным, т.к. все ядовитые вещества из шлаков, которые попадают в кровь, предварительно проходят детоксикацию этими травами. После такого воздействия чистка печени и желчного пузыря проходит легче и качественнее. Расторопша (чертополох по народному) – признанный в народе лекарь для очищения печени и кишечника в домашних условиях. Эффективна эта трава от множества заболевания желудка и печени. Удаляет из клеток и нейтрализует все ядовитые ферменты. Очищает кровь. Бессмертник и зверобой – сильнейшие антибиотики. Именно с ними проводят очищение печени и желчного пузыря в домашних условиях и чистку печени. Эти травы обеззараживают и очищают организм, ликвидируют воспалительные процессы, благотворно влияют на желчный пузырь и печень (способствуют оттоку желчи). Так же народные врачеватели активно применяют для лечения и очищения печени также артишок, одуванчик, шиповник, мяту и другие травы. Их действие в основном желчегонное, антибактериальное, противовоспалительное. Чистка печени — Советы и рекомендации Для поддержки состояния здоровья одной очисткой не обойтись. Чтобы предотвратить различные заболевания, требуется соблюсти профилактические правила: не потреблять спиртных напитков и полностью отказаться от курения; не набирать лишних килограммов; включить в рацион полезные продукты для поджелудочной железы и печени; не использовать наркотических средств и избегать незащищенного полового акта, в особенности со случайными партнерами; не рекомендуется делать татуировать в тату-салонах с сомнительной репутацией; регулярно проходить профилактические обследования. 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