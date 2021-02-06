«Чистый Лис» не оставит грязи шанса: все виды уборки любых территорий от лидера клининга

Как известно, клининг – профессиональная уборка. Клининговые компании приходят на помощь, когда нет времени и сил на борьбу с пылью и грязью, когда само понятие «генеральная уборка» приводит в уныние, когда нужны стопроцентные качество и чистота. Знакомьтесь, клининговая компания №1 в Москве – «Чистый Лис».

Для начала переходим по ссылке https://kliningovaya-kompanya-chistiy-lis.ru – здесь максимум информации о чистоте и порядке, разовых уборках и комплексном обслуживании, расценках и нюансах современного клининга.

Качество по разумной цене

Уборка – уборке рознь, знает каждая хозяйка. Но многочасовой аврал «перед праздником», «после ремонта» своими силами может оказаться дороже по всем статьям даже самым рачительным скептикам. Все дело в том, что профессиональный клининг – не просто уборка, а практическая философия чистоты и порядка. В арсенале клинеров ХХI века: новейшие технологии и современная техника, профессиональная бытовая химия и гаджеты. «Чистый Лис» предлагает:

клининг помещений (квартиры, дома, офисы, производственные площади, автосалоны, рестораны, медцентры),

чистку оборудования (от бойлеров до каминов, от печей до вытяжек),

уборку в транспортных средствах.

Отдельно отметим:

уборку после ремонта (вплоть до подготовки к заселению),

клининг после банкета.

Все вышеперечисленное напоминает «форс-мажор»? Конечно, после банкета или ремонта самому наводить чистоту – работа не одного часа, а то и дня. Но «Чистый Лис» не доводит до форс-мажоров. Заказываете генеральную уборку за 100 рублей/квадратный метр? А может, проще и дешевле перейти на комплексное обслуживание? Рассчитать поддерживающую влажную уборку с гарантией качества и тщательностью исполнения можно тут же на сайте, в режиме онлайн. И расценки могут оказаться весьма соблазнительными. «Чистый Лис» предлагает профессиональные услуги по отличным ценам. Есть расхожее сравнение, «как в столице», так вот, многие компании и фирмы уже давно отказались от штатных должностей уборщиков и техничек. И дело не в моде, а элементарном расчете и выгоде: клининг – выгоднее и экономнее. А главное, чище!

О чем идет речь?

Спектр клининговых услуг от компании «Чистый Лис» — это не просто «вымыть – пропылесосить».

Профессионалы уборки и чистоты гарантируют:

мытье полов и стен,

удаление грязи и пыли,

чистку мебели, ковров, любых покрытий,

уборку ванных комнат и санузлов,

вынос мусора,

мытье окон и зеркал,

уход за оргтехникой и прочими устройствами,

уход за комнатными растениями и… все, что будет указано в договоре.

Информация обо всех нюансах условий уборки, дополнительных услугах, акциях и скидка – на портале kliningovaya-kompanya-chistiy-lis.ru. Запросите стоимость прямо сейчас, заполнив удобную форму обратной связи. Доверьте наведение чистоты профессионалам.