ЧП в Чёрном море: упал самолёт Су-27. Аварийный сигнал истребитель подал близ Феодосии

Самолет Су-27, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов. В сообщении Минобороны России говорится, что в 20:10 в 50 км от Феодосии пропала отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя, а затем — в 20:11 — был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в данном районе.

В ведомстве также сообщили, что для спасения летчика подняты силы и средства поисково-спасательных служб Южного военного округа: самолет Ан-26 и вертолет Ми-8. Также на поиски направлены малый противолодочный корабль Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся в непосредственной близости от места происшествия. В районе проведения операции плохие метеоусловия и это серьёзно осложняет поиск.