Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ЧП в Крыму: под электропоезд «Феодосия — Симферополь» попала 27-летняя женщина

crimeapress_news

реклама в крыму
ЧП в Крыму: под электропоезд «Феодосия - Симферополь» попала 27-летняя женщина
фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

ЧП в Крыму: под электропоезд «Феодосия — Симферополь» попала 27-летняя женщина

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 17:41 09.03.2021

ЧП в Крыму произошло поздним вечером 8 марта.

В дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение от дежурного по станции Урожайная Красногвардейского района о том, что пригородным пассажирским железнодорожным составом травмирован неустановленный человек. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа линейного отдела полиции на станции Джанкой. Правоохранители установили, что на 1395 километре перегона между станциями Отрадная и Урожайная под электропоезд «Феодосия — Симферополь» попала 27-летняя женщина. Трагедии избежать не удалось. От полученных травм она скончалась на месте, — озвучили детали происшествия в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

На месте происшествия полицейскими были обнаружены наушники, предположительно женщина использовала их для прослушивания музыкальных треков и поэтому не слышала сигналов приближающегося электропоезда.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.

Правоохранители напоминают, что объекты транспортной инфраструктуры – это объекты повышенной опасности. Переход через железнодорожные пути в неустановленных местах, опасен для жизни. Будьте внимательны и осторожны. Следите за присутствующими детьми и пожилыми людьми. Не пренебрегайте соблюдением элементарных правил безопасности.

 

ЧП в Крыму: под электропоезд «Феодосия - Симферополь» попала 27-летняя женщина

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.