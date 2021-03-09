ЧП в Крыму: под электропоезд «Феодосия — Симферополь» попала 27-летняя женщина

ЧП в Крыму произошло поздним вечером 8 марта.

В дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение от дежурного по станции Урожайная Красногвардейского района о том, что пригородным пассажирским железнодорожным составом травмирован неустановленный человек. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа линейного отдела полиции на станции Джанкой. Правоохранители установили, что на 1395 километре перегона между станциями Отрадная и Урожайная под электропоезд «Феодосия — Симферополь» попала 27-летняя женщина. Трагедии избежать не удалось. От полученных травм она скончалась на месте, — озвучили детали происшествия в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

На месте происшествия полицейскими были обнаружены наушники, предположительно женщина использовала их для прослушивания музыкальных треков и поэтому не слышала сигналов приближающегося электропоезда.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.

Правоохранители напоминают, что объекты транспортной инфраструктуры – это объекты повышенной опасности. Переход через железнодорожные пути в неустановленных местах, опасен для жизни. Будьте внимательны и осторожны. Следите за присутствующими детьми и пожилыми людьми. Не пренебрегайте соблюдением элементарных правил безопасности.