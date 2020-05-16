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ЧП в Симферополе: ночью была обесточена 7-я горбольница, а там лечат пациентов с коронавирусом
Фото: megatitan.ru

ЧП в Симферополе: ночью была обесточена 7-я горбольница, а там лечат пациентов с коронавирусом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:08 16.05.2020

Аппараты ИВЛ запустили от генераторов.

Изрядно потрепала нервы медикам ночная авария на электросетях. Внезапно оказалась обесточена 7-я горбольница в Симферополе. Ситуация оказалась нештатной из-за пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Из отчета, прозвучавшего в субботу на оперативном штабе, следует: никто из больных не пострадал, сработали генераторы.

Сегодня в ночь была аварийная остановка подачи электроэнергии в Симферопольскую городскую клиническую больницу №7, но вовремя сработали все механизмы, были подключены генераторы, и пока происходил ремонт, ни один пациент без помощи не остался, ИВЛ не остановились. Спасибо медперсоналу и техническому персоналу за то, что быстро эту ситуацию взяли под контроль, – сказала вице-премьер РК Елена Романовская.

По уточненным данным, за минувшие сутки было выписано 14 человек, исцелившихся от COVID-19. Лечение в стационарах республики продолжают 166 пациентов.

К сожалению, 7 пациентов сегодня находятся в тяжелом состоянии, и одна из пациенток 1945 года рождения переведена на инвазивный ИВЛ, двое находятся на неинвазивном ИВЛ, – уточнила Романовская.

Еще одна малоприятная информация: среди заболевших коронавирусом – 9 детей. Шестеро — в состоянии средней степени тяжести.

ЧП в Симферополе: ночью была обесточена 7-я горбольница, а там лечат пациентов с коронавирусом

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