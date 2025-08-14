Что «думает» Украина о блокировке мобильного интернета в Крыму

Украина придумала новый фейк о блокировке интернета в Крыму, в соцсетях распространяется информация якобы о наличии соответствующего «указа местных властей». Это — ложная информация, заявил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

Украина вкидывает фейки про «указы местных властей о блокировке мобильного интернета». Не верьте фальшивкам. Такого указа нет. Веерные блокировки мобильного интернета в регионах России (в том числе в Крыму) проводятся центром — без уведомления местной власти. Цель — лишение врага возможности управлять БПЛА, наводить удары, — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сайт РИА Новости Крым публиковал инструкцию на случай отключения мобильного интернета в целях безопасности. Правительство республики также предупреждало, что периоды отключения мобильного интернета в Крыму из-за атаки беспилотников могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.

источник: РИА Новости Крым