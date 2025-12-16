Крыму национализировали еще 84 актива пособников режима Зеленского

Государственный совет Республики Крым пополнил перечень национализированного в регионе имущества еще 84 активами физических и юридических лиц — пособников киевского режима. Об этом сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов.

Как написал он в своем Telegram-канале, речь идет о лицах, «сотрудничающих с Киевом и при этом зарабатывающих в Крыму деньги, которые идут на поддержку украинских нацистов».

В список попал спортсмен Александр Усик, который, по данным парламента, неоднократно осуждал СВО и организовывал сборы средств на нужды ВСУ. Также в перечень включено юридическое лицо ООО «Таврида-плаза», которым владеет украинская группа компаний «ТММ» («ТММ-холдинг», «ТММ авиа, «ТММ энергобуд») — она производит для Киева БПЛА, сверхлегкие и легкие самолеты. Также в списке работающее на территории Крыма ПАО «Шахта имени А. Ф. Засядько», основными акционерами которого является в том числе Фонд государственного имущества Украины.

Антитеррористической комиссией также было выявлено и имущество граждан, воюющих на стороне ВСУ, среди которых Новосельцевы Михаил Вадимович и Константин Вадимович, Ткаченко Егор Андреевич (проходил службу в бригаде «Холодный Яр» оперативного командования «Восток», в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ — государственная измена), Бабич Евгений Николаевич — полковник, проходит военную службу в научно-исследовательском отделе боевого и технического обеспечения зенитно-ракетных войск, систем информационного обеспечения Национального центра Харьковского национального университета воздушных сил вооруженных формирований Украины).

Кроме того, национализировано имущество Присяжнюка Владимира Константиновича, который проводит сборы средств и финансирует украинские вооруженные формирования, возглавляет и спонсирует польский якобы правозащитный фонд «Открытый диалог».

О национализации

Депутаты Госсовета Крыма 18 октября 2022 года приняли закон о возможности признать собственностью республики имущество недружественных стран и их граждан. Были национализированы активы АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», судостроительного завода «Залив», имущество ООО «Руслайн ко», «Мегастроя», а также, в частности, недвижимость Владимира Зеленского, певицы Джамалы, бывшего премьера Украины Арсения Яценюка. Собственностью Крыма также стало имущество ЗАО «Ялтинская киностудия», ООО «Отель «Бристоль» в Ялте, ПАО «Платинум банк», ПАО «Укрсоцбанк», АО «Международный детский медицинский центр «Чайка», ООО «Каракаш агро», АО «Пансионат».

