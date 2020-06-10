Что еще должен заявить по Крыму Зеленский, чтобы Наталья Поклонская все-таки в нем разуверилась?

Президент Украины Владимир Зеленский молвит «патриотическим штампами»: «за Крым России должно быть стыдно», «не простим», Крым вернется»… Очередные «откровения» — ЗДЕСЬ. Но веры в разум главы «незалежной» не теряет депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская. Она заочно спорит с Зеленским на своей странице в Facebook (интересно, тот читает ли?)

Наше будущее зависит от настоящего. Владимир Зеленский сказал про «стыдное» будущее России. А я поспорю с Президентом Украины, потому что не согласна с таким прогнозом. Считаю, что будущее России и Украины должно быть прекрасным, и народы наших стран должны жить и строить будущее на принципах уважения и дружбы. Именно к такому будущему должны вести наши страны президенты. Для этого нужно изменить настоящее: прекратить поливать друг друга грязью на всех информационных площадках, ликвидировать (правовым способом) преступные радикализм и национализм, — пишет Поклонская.

По ее мнению, у Зеленского есть и рычаги влияния, и полномочия… А желание?

Сделать первый шаг к этому — во власти Владимира Александровича. И этот шаг может изменить будущее наших детей, которым сегодня оставляем лишь вражду и ненависть друг к другу. Желаю Владимиру Александровичу будущее, в котором он и его дети могли бы гордиться смелыми и справедливыми решениями, направленными на соблюдение прав человека и становление мира в отношениях родных стран — России и Украины, — отмечает Наталья Поклонская.

Вполне миротворческий такой пост, вызвал оживленное и резкое обсуждение на странице депутата. Даже такой «социологический срез» подтверждает: надеяться на Зеленского нет смысла. Или подождем очередной выходки или «заявления по Крыму»?