Что это было? В Симферополе прогремел взрыв

Как передает корреспондент РИА
Мы дозвонились в региональное МЧС, но там ответили (дословно): «Мы не можем пока сказать, не знаем» и положили трубку, – пишет telegram-канал «Шо, опять?».
Пока власти разбираются в происходящем, горожане строят догадки. Наиболее популярная версия: самолет преодолел звуковой барьер (при этом инверсионного следа в небе не видели). Наиболее оригинальная, отмечают журналисты «Нового дня»: космолет воздушно-космических сил РФ совершил скачок в гиперпространство…».
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