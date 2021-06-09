Что это было? В Симферополе прогремел взрыв

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сильный хлопок, похожий на взрыв, прогремел сегодня около 9 часов утра по местному времени. По словам горожан, его слышали во всех районах города и пригородах. А также в Белогорском районе. Официальных комментариев пока нет.

Мы дозвонились в региональное МЧС, но там ответили (дословно): «Мы не можем пока сказать, не знаем» и положили трубку, – пишет telegram-канал «Шо, опять?».

Пока власти разбираются в происходящем, горожане строят догадки. Наиболее популярная версия: самолет преодолел звуковой барьер (при этом инверсионного следа в небе не видели). Наиболее оригинальная, отмечают журналисты «Нового дня»: космолет воздушно-космических сил РФ совершил скачок в гиперпространство…».