Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Что это было? В Симферополе прогремел взрыв

crimeapress_news



реклама в крыму
Что это было? В Симферополе прогремел взрыв
фото: Darkmoon_Art (pixabay.com)

Что это было? В Симферополе прогремел взрыв

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:46 09.06.2021

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сильный хлопок, похожий на взрыв, прогремел сегодня около 9 часов утра по местному времени. По словам горожан, его слышали во всех районах города и пригородах. А также в Белогорском районе. Официальных комментариев пока нет.

Мы дозвонились в региональное МЧС, но там ответили (дословно): «Мы не можем пока сказать, не знаем» и положили трубку, – пишет telegram-канал «Шо, опять?».

Пока власти разбираются в происходящем, горожане строят догадки. Наиболее популярная версия: самолет преодолел звуковой барьер (при этом инверсионного следа в небе не видели). Наиболее оригинальная, отмечают журналисты «Нового дня»: космолет воздушно-космических сил РФ совершил скачок в гиперпространство…».

Что это было? В Симферополе прогремел взрыв

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.