Что кроется за увеличением числа выявленных больных коронавирусом в Крыму

Ежедневные сводки о десятках новых зараженных коронавирусом в Крыму стали уже обыденными. О резком росте заболеваемости, очаговом распространении инфекции говорить не приходится. Власти поясняют: все дело в числе тестов. Стало больше проверок, тестирований, выявлено больше больных.

Рост числа зараженных коронавирусной инфекцией, который наблюдается в регионе в последние две недели, связан, в первую очередь, с увеличением процента охвата населения Крыма тестированием. Оно стало более доступным в связи с расширением в регионе лабораторной сети, проводящей исследования на COVID-19. Вспышкой заболеваемости этот рост назвать нельзя, — пояснил Глава Крыма Сергей Аксёнов.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в регионе остается контролируемой.

66% случаев, зарегистрированных за весь период, выявлены активно, в ходе проведения противоэпидемических мероприятий. Замечу, что самый большой дневной прирост заболевших – 84 человека – зарегистрирован 27 августа, и это связано с выявлением 21 контактного случая среди персонала и пациентов одного учреждения, в одном очаге, – отметил Глава РК.

Что это за учреждение? К сожалению, госпиталь для ветеранов в Симферополе.

Основные очаги у нас, к сожалению, Симферополь и Ялта. Один из очагов – это один из госпиталей для ветеранов, уже туда занесли заразу, там разовая вспышка по 16, по 20 человек в день. Боремся за каждого человека, слава богу, тяжелых пока нет. Держим все на контроле, – сообщил Аксёнов.

В то же время, «фоновый рост» обеспечила «потеря бдительности». После отмены запретов и ограничений крымчане, почти полуострова, практически, не соблюдают мер защиты и профилактики (маски, дезинфекция, соцдистанция). Возможно, это «снижение настороженности населения к вопросам, связанным с профилактическими мерами» (фраза Аксёнова – ред.) закончится после «расслабленного» лета.

Сезон, практически, закончился, большинство людей уже уехали, с учетом 1 сентября. Надеемся, что количество заражений у нас будет кратно меньше – сейчас двухнедельный период закончится, думаю, что к 14 сентября будут пиковые значения по заболеванию, потом все пойдет на спад, — спрогнозировал Глава Крыма.

Всего в Крыму зарегистрировано 2 453 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 1 654 человека. Продолжает лечение 751 пациент. Число умерших – 31 (за последние сутки скончался еще один человек).

По данным ежедневного мониторинга, под медицинским наблюдением находятся 1 230 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому – только 12, зато в стационарах – 1 056. Изолировано в обсерваторы – 162 человека.