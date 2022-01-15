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Что натворил ночью сильный ветер в Крыму. Энергетики ликвидируют последствия аварий
Фото: ГУП РК "Крымэнерго"

Что натворил ночью сильный ветер в Крыму. Энергетики ликвидируют последствия аварий

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:05 15.01.2022

В Крыму действует штормовое предупреждение об ураганном ветре до 30-35 м/с. Этой ночью аварийные бригады «Крымэнерго» ликвидировали последствия шторма в горных районах полуострова. Аварийные отключения затронули Бахчисарайский, Первомайский, Кировский, Судакский и Белогорский районы.

По состоянию на 9:00 были отключены 7 линий электропередачи 10 кВ в Белогорском, Кировском, Первомайском районах и городском округе Судак. Без электроэнергии оставались около 3 200 абонентов. Восстановительные работы планируется завершить полностью в течение 15 января.

В ГУП РК «Крымэнерго» сообщили:

Действует режим повышенной готовности. Увеличено количество аварийно-восстановительных бригад для немедленного реагирования на внештатные ситуации, сформирован необходимый запас материалов, предусмотрена возможность оперативной транспортировки и применения резервных источников снабжения электроэнергией.

Сообщить об аварийных отключениях электроэнергии можно по телефонам «горячей линии»: 8 800 506 0012 – с мобильного, 0 800 506 0012 – со стационарного, +7 978 993 69 51 – номер для приема SMS-информации об аварии (указывайте населенный пункт и адрес).

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