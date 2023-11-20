Что натворил циклон в Ялте: подтопления, селевой поток, сломанные деревья, не работающая котельная

В Ялте вследствие обильных осадков зафиксирован подъем уровня воды в реках.

Есть подтопления четырех подвалов в Краснокаменке и четырех в Гурзуфе — сотрудники МЧС и коммунальные службы города на месте, ликвидируют последствия. На Мицко упало дерево – на месте уже работают сотрудники «Зеленстроя». Фиксируем жалобы о затоплении квартир – в домах, где идет ремонт крыш. Ждем представителей фонда капремонта для оперативного реагирования. Со своей стороны в ближайшее время выйдем на обходы для составления актов, — рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

Одна из самых больших неприятностей — сход селевого потока в Гурзуфе. Пострадал автомобиль, подтоплены подвалы четырех домов.

Есть перебои с электроэнергией в Никите, Гурзуфе, Массандре, Восходе. Специалисты «Крымэнерго» работают. Упавшее дерево перегородило дорогу в Нижней Ореанде на выезде к Ливадии. Уберем в порядке очереди, прошу временно ограничить поездки в данном направлении. Подтопление подземного перехода у Овощного рынка – в работе, воду откачиваем, — перечислила Янина Павленко.

Еще одно следствие удара стихии — порывом ветра повреждена труба котельной «Крымтеплокоммунэнерго», питающей дома на ул. Кривошты. Без отопления 1 570 жителей (27 МКД). Специалисты работают над устранением проблемы, тепло планируют пустить в дома до конца суток.

Еще одна авария на котельной в Кацивели (также «Крымтеплокоммунэнерго»). Без отопления 3 дома. Работы идут, но здесь возможна задержка до завтра. Держим на контроле, — уточнила глава администрации Ялты.

Всего за последние двое суток коммунальные и аварийные службы Большой Ялты приняли порядка 300 обращений.