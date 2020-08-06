Что не так с крымскими пляжами. Реплика регионального министра курортов и туризма

Успокоим курортников, все почти «так» с крымскими пляжами. Чистоты бы побольше, платных услуг бы поменьше, общедоступности и безопасности бы еще, цены б им не было (во всех смыслах). Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко объехал пляжи и здравницы Ялты. Как мы понимаем, в том числе и по причине участившихся жалоб (а то и скандалов), связанных с доступностью прохода к морю, безопасности отдыха. Министр не конкретен в своей «фэйсбучной» записи , но между строк читается: проблемы есть.

Южный берег Крыма, Ялта. Самая популярная и самая загруженная сейчас территория полуострова. Большие возможности для бизнеса и большая ответственность. Есть отлично оснащённые и хорошо работающие пляжи, есть участки, где срочно нужна коррекция. Администрации Ялты поручено незамедлительно устранить замечания по санитарному состоянию и безопасности в Мисхоре, провести инвентаризацию всех пляжей в поселке, включить в оборот и передать эффективным пользователям свободные карты. С руководством ряда санаториев отработали беспрепятственный проход к морю с учётом профилактических мероприятий для отдыхающих, — отметил Вадим Волченко.

Ну а подчиненные министра с плановой проверкой сегодня обследовали 32 пляжа в Большой Алуште и 26 в Евпатории. Нарушения – не критичные.

Пользователю пляжа ООО «Золотые пески» в Евпатории поручено улучшить качество санитарной уборки – устранить переполненные урны и мусор на пляжах. Администрации города поручено взять ситуацию на контроль. Все замечания должны быть устранены в кратчайшие сроки. Сотрудники минкурортов РК повторно проверили пляжи Большой Алушты: пгт. Партенит, п. Утес и п. Солнечногорский. В ходе рейда был выявлен ряд нарушений: отсутствие информационных стендов установленного образца и контактных телефонов пользователей пляжей и администрации. А также, на стендах нескольких пользователей пляжей не были размещены памятки по организации работы в условиях риска распространения COVID-19, разработанные минкурортов РК совместно с Роспотребнадзором, — отметили в минкурортов РК.

А еще некоторым пользователям пляжа поручено увеличить расстояние между шезлонгами.

Евпатория сохраняет статус уникального места отдыха и оздоровления в том числе и для инвалидов-колясочников. На пляжах города очень много специально оборудованных пляжей для туристов и жителей Крыма с ограниченными возможностями. Для их передвижения предусмотрены отдельные спуски к воде, оборудованные поручнями. Также установлены кабинки для переодевания и туалеты с возможностью заезда в них по специальной дорожке с поручнями, — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Ранее, в рамках выездных проверок состояния пляжей, были обследованы пляжи в Керчи, Феодосии, Судаке, Новом Свете, Евпатории, Саках, Алуште, Ялте. А также в Симферопольском, Черноморском, Сакском, Ленинском и Раздольненском районах. Мониторинг состояния и безопасности пляжей будет продолжен до конца купального сезона.

Фото: минкурортов РК.