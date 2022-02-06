Что нужно знать об ортопедических матрасах

Ортопедический матрас давно перестал быть роскошью. С учетом современных реалий это совершенно необходимая вещь в каждом доме, поскольку люди сейчас действительно много работают, качественный отдых во время сна им совершенно необходим, так что решение здесь https://magdek.com.ua/matrasi/ortopedicheskiye-matrasy-kiyev купить матрас ортопедический — это идея, продиктованная здравым смыслом. Почему именно такие изделия считаются самым лучшим вариантом для хорошего ночного отдыха? Ответ на этот вопрос достаточно прост.

Какие особенности ортопедических матрасов делают их полезными

Дело в том, что ортопедические матрасы поддерживают тело человека в правильном положении, так что во время сна он максимально расслабляется и отдыхает, а утром у него не болит спина. Разные производители используют для этого разные типы поддержки, но самых распространенных вариантов два — пружинный и беспружинный.

В такой постели максимально комфортно спать не только больным людям, но и здоровым, поскольку у них снижается мышечная усталость и снимается гипертонус, а также можно не бояться появления пролежней. Правда, все эти утверждения верны только в том случае, если матрас был подобран правильно и в полном соответствии с потребностями конкретного человека.

Если у него имеются какие-то проблемы с опорно-двигательным аппаратом, совершенно необходимо посоветоваться со своим лечащим врачом. В общем случае рекомендуется матрас средней жесткости, но если речь идет о пожилом человеке, то ему стоит обратить внимание на мягкое изделие, в то время как детки до трех лет спят исключительно на жесткой поверхности.

Почему нужно спать на ортопедическим матрасе

Дело в том, что если поверхность, на которой человек спит, не соответствует его анатомическим особенностям, положение позвоночника будет неестественным. Нервы при его изгибании в одну из сторон защемляются, нарушается кровообращение. Результат — проблемы не только с позвоночником, но и с внутренними органами. Как раз для того, чтобы этого избежать, и используются ортопедические матрасы Киев предлагает модели разных конструкций.

Хороший вариант — двусторонняя конструкция, стороны которой имеют разные степени жесткости. Его очень часто используют люди с проблемами с позвоночником, которые время от времени обостряются. При покупке также обязательно нужно учесть, что для комфортного сна следует выбрать такой матрас, который будет эффективно отводить влагу и хорошо проветриваться, это обеспечит здоровый сон. Само собой, для изготовления матраса должны использоваться только гипоаллергенные материалы. Можно выбрать матрас с противобактериальной обработкой, который даст дополнительную защиту.

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