Что нужно знать об отдыхе в Ялте

Крым славится своими курортами, и особенно Ялтой. В этой статье мы поговорим о том, куда можно сходить в самом городе и его окрестностях, а также как добраться до Ялты.

Ялта раскинулась на холмах и отрогах Крымских гор, которые спускаются к побережью Черного моря. Благодаря своему расположению https://taxity-krym.ru/simferopol-yalta/, город надежно защищен от холодных северных ветров, поэтому лето здесь может длиться от 5 до 7 месяцев. Кроме того, на горных склонах раскинулись леса, поэтому здешний воздух считается лечебным в любое время года.

Куда сходить и где отдыхать?

Легче всего добраться до Ялты на автомобиле: такси Симферополь — Ялта поможет туристу быстро и недорого попасть в курортную столицу Крыма. Широкий выбор экскурсий гарантирует интересный и разносторонний отдых для всей семьи:

Дворцы. В окрестностях города расположены несколько известных дворцов: Ливадийский, Воронцовский, Массандровский, Юсуповский, Голицынский. Все они были построены в конце 19 — начале 20 века и являются памятника архитектуры — сюда можно попасть вместе с экскурсией под руководством опытных гидов.

Массандра. Одно из старейших винодельческих предприятий Крыма, история которого начинается в 1898 году. Здесь можно пройтись с экскурсией по старинным подвалам, познакомиться со знаменитыми марками вина, многие из которых хранятся не одно десятилетие, и провести дегустацию местных вин.

Никитский ботанический сад. Один из крупнейших садов в Европе: комплекс занимает около 40 гектаров, а в его коллекции более 28 тысяч растений, часть которых относится к вымирающим видам.

Недалеко от Ялты находится Ай-Петри самая известная и высокая гора полуострова. Добраться сюда можно пешком по специально оборудованным тропам или по канатной дороге «Мисхор — Ай-Петри». Это самая длинная канатная дорога в Европе, протяженность которой достигает 1670 метров, а максимальная высота — 1154.

Когда лучше всего отдыхать в Ялте?

В городе и окрестностях царит субтропический средиземноморский климат, поэтому лето здесь долгое, а зима мягкая и часто без снега. Начало купального сезона приходится на конец мая, а полностью море прогревается в начале июня, когда температура воды составляет до 19 градусов. Холодает здесь лишь в ноябре, поэтому осень считается бархатным сезоном — жара идет на спад, а море сохраняет температуру до 21-22 градусов.

В Ялту приезжают отдыхать и весной собственным ходом или на такси Симферополь — Ялта. Это идеальное время для экскурсий и оздоровления, к тому же можно отдохнуть относительно недорого. Многие любят приезжать в Ялту и зимой, отмечая здесь новогодние праздники или отдыхая в горах.