Что общего в работе омбудсмена и депутата? Доверие людей

На вопрос, вынесенный в заголовок, можно дать и более развернутый вопрос. Вспомнить об обязанностях, необходимости защиты прав, интересов простых людей, идее государственности, наконец, моральности взаимоотношений по властной вертикали… Но мы все равно выйдем на доверие. Без него и диалога не получится, и результат нулевым окажется. Впрочем, доверие нужно заслужить. Своими неравнодушием и активностью, работой не «для галочки», искренним желанием помочь людям.

Депутатская работа подразумевает доверие людей. Это доверие нелегко заслужить и очень просто потерять, — признается депутат Совета Балаклавского МО Дмитрий Голиков. — Знакомлюсь с жителями Байдарской долины. Познаю их трудности и даже горести… Чем могу — стараюсь помочь.

Рассчитывать, что все получится в одиночку, как минимум, наивно. Без поддержки неравнодушных общественников, профессиональных ответственных лиц никак не обойтись. Дмитрий Голиков и Уполномоченный по правам человека в г. Севастополе Павел Буцай совместно разбираются в одной острой проблеме жителей сёл Балаклавского района.

Сначала мне позвонила одна женщина и попросила помощи. Потом вторая, третья… Потом десятая… А потом я понял, что их сотни… Сотни! Сотни многодетных семей, бабушек и дедушек, инвалидов и просто несчастных людей, отдавших свои последние сбережения на оформление своей недвижимости… Отдавших и не получивших ничего взамен. Людей из Балаклавы, людей с Байдарской и Варнаутской долин, — рассказывает Дмитрий Голиков.

А проблема оказалась банальной для нашего хитрого времени. Она замешана на бюрократизме, нашем повальном нежелании возиться с оформлением множества бумаг, человеческой хитрости и жадности. Можно сказать, и мошенничестве. Но тут уж разбираться (и вердикты выносить) правоохранителям и судьям. Некая Анастасия Б. выступила посредником в оформлении прав севастопольских сельчан на землю и недвижимость. Взяла деньги. Ее клиентами стали люди незащищенные (отдавшие последние сбережения): многодетные семьи, пенсионеры. Со слов одной из потерпевших, обманутыми оказались порядка 200 семей.

Дмитрий Голиков организовал встречу сельчан с Уполномоченным по правам человека. Омбудсмен Павел Буцай приехал в Орлиное. Проблема еще не решена, но уже решается.

Когда на ключевых должностях в городе находятся неравнодушные, честные и смелые люди — нет ничего невозможного. Это я понял давно, ещё в самом начале своей депутатской работы. И таких людей в городе достаточно, поверьте мне… Но уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай занимает отдельное место в моем списке… Этот человек ВСЕГДА рядом и готов включится, незамедлительно, в любой сложнейший вопрос, и довести его решение до победного конца. Вчерашний приезд уполномоченного в Орлиное, во время своего отпуска, говорит о многом. Вопросы, взятые им на контроль, будут решены. Будет сделано все возможное. Вместе мы сила, и не дадим наших людей в обиду, — отмечает Дмитрий Голиков.

Точка в истории еще не поставлены. Логическим финалом станет выдача документов на право собственности людям (всем двум сотням) и наказание «посредницы». Но уже показательно, что люди доверяют и омбудсмену, и депутату. Не как «последней инстанции», а просто по-человечески. Дорогого стоит такое доверие.

Фото: страница в Facebook Д.Голикова.