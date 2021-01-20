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Что подарить любимому парню на 23 февраля недорого и прикольно?
фото: kaboompics, pixabay.com

Что подарить любимому парню на 23 февраля недорого и прикольно?

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 18:25 20.01.2021

Средства для бритья, гели для душа, парфюмерия и носки – это «дежурные» подарки ко дню защитника отечества. Недорого, практично и… неинтересно. А между тем, есть множество крутых вещей, которые вызовут восторг и искреннюю благодарность мужчины. И так, что можно подарить парню на 23 февраля, чтобы удивить и порадовать его?

Что подарить любимому парню на 23 февраля недорого и прикольно?

33 идеи подарков молодому человеку на 23 февраля

В гипермаркетах имеется огромное количество оригинальных вещиц, ориентированных на день защитника отечества.

  • Подарочные наборы для «настоящего мужика».
  • Мужские букеты с пивом, орешками, колбасками, раками или рыбой.
  • Сувенирное оружие или макеты гранат в оригинальной сумке.
  • Модели танков, самолетов и военных машин.
  • Носки, трусы или футболки с прикольными надписями: «носки мускулистого спортсмена», «трусы IP-персоны» и т.д.

Что подарить любимому парню на 23 февраля недорого и прикольно?

  • Оригинальные копилки для денег в виде снарядов, самолетов, парашютов и т.д.
  • Набор стопок с шутливыми надписями и рисунками.
  • Пивная каска с подставками для банок по бокам.
  • Банные наборы с военной символикой.
  • Именная зажигалка, брелок или шариковая ручка.
  • Фляжка с оригинальной надписью.

Что подарить любимому парню на 23 февраля недорого и прикольно?

  • Именное портмоне или визитница.
  • Ремень с гравированной пряжкой.
  • Календарь с фотографиями парня.
  • Пивная кружка с именем или символикой праздника.
  • Флешка в виде танка, пистолета или гранаты.
  • Алкогольные настольные игры: рулетка, ерш, лото и т.д.

Что подарить любимому парню на 23 февраля недорого и прикольно?

  • Зонт камуфляжной расцветки или с ручкой-пистолетом.
  • Скретч-карта мира для путешественников.
  • Скретч-постер с заданиями для настоящих мужчин.
  • Кружка с фотографией парня.
  • Набор для приготовления шашлыка.
  • Именные украшения.
  • Интересная подставка для мобильного телефона.

Что подарить любимому парню на 23 февраля недорого и прикольно?

  • Портрет парня, изображенного полководцем или воином.
  • Сладкие наборы в коробке с оригинальной надписью.
  • Банный халат и полотенце с надписью «С 23 февраля!».
  • Термо-кружка для автомобиля.
  • Домашние тапки с подогревом.
  • Набор для выживания.
  • Именной нож.

Что подарить любимому парню на 23 февраля недорого и прикольно?

  • Термос в чехле в виде камуфляжа.
  • Портсигар – именной или в военном стиле.
  • Тайник в виде книги, банки кофе или картины.
  • Редкий алкогольный напиток.
  • Компьютерная мышка оригинальной формы.
  • Билеты на футбол, концерт или интересный квест на военную тематику.

Что подарить любимому парню на 23 февраля недорого и прикольно?

Подарки парню на 23 февраля от девушки должны подчеркивать его мужественность, силу и ум. Список подарков всегда можно дополнить классическими вариантами с мужской косметикой или парфюмерией.

Как выбрать подарок молодому человеку

Чтобы праздничный подарок пришелся по душе вашему любимому человеку, его нужно правильно выбрать. Представляем вам 4 совета, которые значительно облегчат ваши усилия.

Что подарить любимому парню на 23 февраля недорого и прикольно?

  • Подарки готовят заранее! В идеале этому делу отводят несколько месяцев, особенно если подразумевается что-то особенное, например, именной сувенир, кружка или футболка с фотопечатью. Заказать такую вещь непосредственно перед праздником нереально.
  • Выбирайте презент по своему бюджету. Слишком дорогая вещь может поставить парня в неловкое положение, потому как обязывает к равноценному ответу на 8 марта.
  • Узнайте, чем интересуется ваш молодой человек — есть ли у него хобби. Игромана порадует диск с игрой в любимом жанре, любителю техники понравится все, что связано с машинами или мотоциклами, музыканта — новые альбомы, инструменты или наушники.
  • Выбор подарка во многом зависит от возраста и характера получателя. Ценности и приоритеты со временем меняются и то, что приведет в восторг двадцатилетнего веселого парня, может вызвать недоумение у тридцатилетнего серьезного мужчины, и наоборот.

Статья подготовлена по материалам сайта milarky.ru.

Что подарить любимому парню на 23 февраля недорого и прикольно?

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