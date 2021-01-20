Что подарить любимому парню на 23 февраля недорого и прикольно?

Средства для бритья, гели для душа, парфюмерия и носки – это «дежурные» подарки ко дню защитника отечества. Недорого, практично и… неинтересно. А между тем, есть множество крутых вещей, которые вызовут восторг и искреннюю благодарность мужчины. И так, что можно подарить парню на 23 февраля, чтобы удивить и порадовать его?

33 идеи подарков молодому человеку на 23 февраля

В гипермаркетах имеется огромное количество оригинальных вещиц, ориентированных на день защитника отечества.

Подарочные наборы для «настоящего мужика».

Мужские букеты с пивом, орешками, колбасками, раками или рыбой.

Сувенирное оружие или макеты гранат в оригинальной сумке.

Модели танков, самолетов и военных машин.

Носки, трусы или футболки с прикольными надписями: «носки мускулистого спортсмена», «трусы IP-персоны» и т.д.

Оригинальные копилки для денег в виде снарядов, самолетов, парашютов и т.д.

Набор стопок с шутливыми надписями и рисунками.

Пивная каска с подставками для банок по бокам.

Банные наборы с военной символикой.

Именная зажигалка, брелок или шариковая ручка.

Фляжка с оригинальной надписью.

Именное портмоне или визитница.

Ремень с гравированной пряжкой.

Календарь с фотографиями парня.

Пивная кружка с именем или символикой праздника.

Флешка в виде танка, пистолета или гранаты.

Алкогольные настольные игры: рулетка, ерш, лото и т.д.

Зонт камуфляжной расцветки или с ручкой-пистолетом.

Скретч-карта мира для путешественников.

Скретч-постер с заданиями для настоящих мужчин.

Кружка с фотографией парня.

Набор для приготовления шашлыка.

Именные украшения.

Интересная подставка для мобильного телефона.

Портрет парня, изображенного полководцем или воином.

Сладкие наборы в коробке с оригинальной надписью.

Банный халат и полотенце с надписью «С 23 февраля!».

Термо-кружка для автомобиля.

Домашние тапки с подогревом.

Набор для выживания.

Именной нож.

Термос в чехле в виде камуфляжа.

Портсигар – именной или в военном стиле.

Тайник в виде книги, банки кофе или картины.

Редкий алкогольный напиток.

Компьютерная мышка оригинальной формы.

Билеты на футбол, концерт или интересный квест на военную тематику.

Подарки парню на 23 февраля от девушки должны подчеркивать его мужественность, силу и ум. Список подарков всегда можно дополнить классическими вариантами с мужской косметикой или парфюмерией.

Как выбрать подарок молодому человеку

Чтобы праздничный подарок пришелся по душе вашему любимому человеку, его нужно правильно выбрать. Представляем вам 4 совета, которые значительно облегчат ваши усилия.

Подарки готовят заранее! В идеале этому делу отводят несколько месяцев, особенно если подразумевается что-то особенное, например, именной сувенир, кружка или футболка с фотопечатью. Заказать такую вещь непосредственно перед праздником нереально.

Выбирайте презент по своему бюджету. Слишком дорогая вещь может поставить парня в неловкое положение, потому как обязывает к равноценному ответу на 8 марта.

Узнайте, чем интересуется ваш молодой человек — есть ли у него хобби. Игромана порадует диск с игрой в любимом жанре, любителю техники понравится все, что связано с машинами или мотоциклами, музыканта — новые альбомы, инструменты или наушники.

Выбор подарка во многом зависит от возраста и характера получателя. Ценности и приоритеты со временем меняются и то, что приведет в восторг двадцатилетнего веселого парня, может вызвать недоумение у тридцатилетнего серьезного мужчины, и наоборот.

Статья подготовлена по материалам сайта milarky.ru.