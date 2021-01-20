Что подарить любимому парню на 23 февраля недорого и прикольно?

Средства для бритья, гели для душа, парфюмерия и носки – это «дежурные» подарки ко дню защитника отечества. Недорого, практично и… неинтересно. А между тем, есть множество крутых вещей, которые вызовут восторг и искреннюю благодарность мужчины. И так, что можно подарить парню на 23 февраля, чтобы удивить и порадовать его?
33 идеи подарков молодому человеку на 23 февраля
В гипермаркетах имеется огромное количество оригинальных вещиц, ориентированных на день защитника отечества.
- Подарочные наборы для «настоящего мужика».
- Мужские букеты с пивом, орешками, колбасками, раками или рыбой.
- Сувенирное оружие или макеты гранат в оригинальной сумке.
- Модели танков, самолетов и военных машин.
- Носки, трусы или футболки с прикольными надписями: «носки мускулистого спортсмена», «трусы IP-персоны» и т.д.
- Оригинальные копилки для денег в виде снарядов, самолетов, парашютов и т.д.
- Набор стопок с шутливыми надписями и рисунками.
- Пивная каска с подставками для банок по бокам.
- Банные наборы с военной символикой.
- Именная зажигалка, брелок или шариковая ручка.
- Фляжка с оригинальной надписью.
- Именное портмоне или визитница.
- Ремень с гравированной пряжкой.
- Календарь с фотографиями парня.
- Пивная кружка с именем или символикой праздника.
- Флешка в виде танка, пистолета или гранаты.
- Алкогольные настольные игры: рулетка, ерш, лото и т.д.
- Зонт камуфляжной расцветки или с ручкой-пистолетом.
- Скретч-карта мира для путешественников.
- Скретч-постер с заданиями для настоящих мужчин.
- Кружка с фотографией парня.
- Набор для приготовления шашлыка.
- Именные украшения.
- Интересная подставка для мобильного телефона.
- Портрет парня, изображенного полководцем или воином.
- Сладкие наборы в коробке с оригинальной надписью.
- Банный халат и полотенце с надписью «С 23 февраля!».
- Термо-кружка для автомобиля.
- Домашние тапки с подогревом.
- Набор для выживания.
- Именной нож.
- Термос в чехле в виде камуфляжа.
- Портсигар – именной или в военном стиле.
- Тайник в виде книги, банки кофе или картины.
- Редкий алкогольный напиток.
- Компьютерная мышка оригинальной формы.
- Билеты на футбол, концерт или интересный квест на военную тематику.
Подарки парню на 23 февраля от девушки должны подчеркивать его мужественность, силу и ум. Список подарков всегда можно дополнить классическими вариантами с мужской косметикой или парфюмерией.
Как выбрать подарок молодому человеку
Чтобы праздничный подарок пришелся по душе вашему любимому человеку, его нужно правильно выбрать. Представляем вам 4 совета, которые значительно облегчат ваши усилия.
- Подарки готовят заранее! В идеале этому делу отводят несколько месяцев, особенно если подразумевается что-то особенное, например, именной сувенир, кружка или футболка с фотопечатью. Заказать такую вещь непосредственно перед праздником нереально.
- Выбирайте презент по своему бюджету. Слишком дорогая вещь может поставить парня в неловкое положение, потому как обязывает к равноценному ответу на 8 марта.
- Узнайте, чем интересуется ваш молодой человек — есть ли у него хобби. Игромана порадует диск с игрой в любимом жанре, любителю техники понравится все, что связано с машинами или мотоциклами, музыканта — новые альбомы, инструменты или наушники.
- Выбор подарка во многом зависит от возраста и характера получателя. Ценности и приоритеты со временем меняются и то, что приведет в восторг двадцатилетнего веселого парня, может вызвать недоумение у тридцатилетнего серьезного мужчины, и наоборот.
Статья подготовлена по материалам сайта milarky.ru.
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