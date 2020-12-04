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Что показал ежемесячный мониторинг цен и надбавок на жизненно важные медикаменты в Крыму
Фото: rk.gov.ru

Что показал ежемесячный мониторинг цен и надбавок на жизненно важные медикаменты в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:08 04.12.2020

Во исполнение поручения Главы РК Сергея Аксёнова Государственный комитет по ценам и тарифам провел очередной мониторинг уровня цен и надбавок на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в Крыму. Информацию предоставили 32 аптечные организации Республики.

По результатам анализа цен и предельных надбавок на лекарственные препараты, включенные производителями лекарственных препаратов в перечень ЖНВЛП, фактическая средняя надбавка по ценовой группе до 50 рублей составляет 21,25%, что на 0,01% выше показателя прошлого месяца, по ценовой группе от 50 до 500 рублей — 19,02%, что на 0,85% ниже, чем при мониторинге в ноябре 2020 года, и по ценовой группе от 500 рублей — 14,57%, что на 0,42% ниже уровня прошлого месяца.

Напомним, предельные уровни розничных надбавок к фактическим отпускным ценам на препараты перечня ЖНВЛП утверждены Госкомцен Крыма в 2014 году и составляют: до 50 рублей – 25%, свыше 50 рублей до 500 рублей – 22%, свыше 500 рублей – 16%. Действие ранее установленных предельных уровней надбавок на препараты ЖНВЛП продлено на 2020 год.

Ознакомиться с перечнем медикаментов ЖНВЛП и предельным уровнем розничных цен на них в крымских аптеках можно по ссылке.

По информации пресс-службы Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым.

Что показал ежемесячный мониторинг цен и надбавок на жизненно важные медикаменты в Крыму

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