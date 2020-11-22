Что показала проверка ремонтных работ в Джанкойской центральной районной больнице

Депутат Госсовета РК Алексей Черняк, глава парламентского комитета по туризму, курортам и спорту посетил с рабочей поездкой Джанкой.

В рамках визита состоялось совещание по вопросам реализации программы оборудования площадок ТКО, установки остановочных павильонов и благоустройства придомовых территорий муниципального образования городской округ Джанкой. В совещании приняли участие глава муниципального образования городской округ Джанкой – председатель Джанкойского городского совета Сергей Дорошенко и глава администрации города Джанкоя Эдуард Селиванов, — сообщает пресс-служба Госсовета Республики.

Кроме того, Алексей Черняк проинспектировал ход капитального ремонта социально значимого объекта города – ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница».

В ходе мероприятия представитель подрядной организации доложил о выполненных работах и исполнении графика. Сейчас в здании заменены оконные блоки, ведется внутренняя отделка помещений. Ремонтные работы ведутся в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов».

Депутат крымского парламента оценил объем проделанной работы и осмотрел здания больницы. Особое внимание было уделено помещению, где будет установлен новый компьютерный томограф, который позволит разгрузить поток пациентов, а также – за счёт современных технических свойств — ускорить процедуру прохождения и получения результатов обследования.