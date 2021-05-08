Что показали майские рейды по курортным регионам Крыма

В майские праздники сотрудники министерства курортов и туризма Крыма, совместно с представителями администрации муниципальных образований провели мониторинговые рейды по курортным регионам. В ходе выездов сотрудники ведомства проверили объекты туристической сферы в Алуште, Ялте, Евпатории, Феодосии, Судаке, в пгт. Черноморское и Бахчисарайском районе.

Ежедневные выезды осуществлялись двумя рабочими группами министерства в разные регионы. В ходе рейдов оценивалась состояние подготовки пляжей к купальному сезону – уборка и вывоз мусора, благоустройство территорий, организация парковок к экскурсионным объектам, освещение пешеходных зон и проч. Техническая подготовка пляжей должна была быть обеспечена до майских праздников, полная к 1 июня. Также оценивались уборка и вывоз мусора, благоустройство территорий, организация парковок к экскурсионным объектам, освещение пешеходных зон, — отметили в министерстве курортов и туризма РК.

По итогам рейдов выявлено, что отели и санатории дисциплинированно относятся к соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора. В местах общего пользования установлены дозаторы с антисептиками, в закрытых помещениях размещены рециркуляторы в необходимом количестве.

Есть точечные замечания, которые тут же были устранены, либо были приняты в работу, но в целом все объекты туристической сферы работают над тем, чтобы обеспечить жителям и гостям Крыма качественный, комфортный и безопасный отдых, — сказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. — Важно, чтобы все объекты туристической сферы были максимально готовы. На администрациях, прежде всего курортных городов, лежит серьезная обязанность и ответственность по готовности пляжей, курортных территорий и соблюдению санитарных норм. Безопасность в этом году, как и в прошлом — самый важный показатель успешного проведения высокого курортного сезона.

Выездные мониторинги по курортным регионам Крыма продолжаются.

Фото: пресс-службы министерства курортов и туризма РК.