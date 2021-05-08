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Что показали майские рейды по курортным регионам Крыма

Что показали майские рейды по курортным регионам Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Пляжи Крыма 20:32 08.05.2021

В майские праздники сотрудники министерства курортов и туризма Крыма, совместно с представителями администрации муниципальных образований провели мониторинговые рейды по курортным регионам. В ходе выездов сотрудники ведомства проверили объекты туристической сферы в Алуште, Ялте, Евпатории, Феодосии, Судаке, в пгт. Черноморское и Бахчисарайском районе.

Ежедневные выезды осуществлялись двумя рабочими группами министерства в разные регионы. В ходе рейдов оценивалась состояние подготовки пляжей к купальному сезону – уборка и вывоз мусора, благоустройство территорий, организация парковок к экскурсионным объектам, освещение пешеходных зон и проч. Техническая подготовка пляжей  должна была быть обеспечена до майских праздников, полная к 1 июня. Также оценивались уборка и вывоз мусора, благоустройство территорий, организация парковок к экскурсионным объектам, освещение пешеходных зон, — отметили в министерстве курортов и туризма РК.

Что показали майские рейды по курортным регионам Крыма

По итогам рейдов выявлено, что отели и санатории дисциплинированно относятся к соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора. В местах общего пользования установлены дозаторы с антисептиками, в закрытых помещениях размещены рециркуляторы в необходимом количестве.

Есть точечные замечания, которые тут же были устранены, либо были приняты в работу, но в целом все объекты туристической сферы работают над тем, чтобы обеспечить жителям и гостям Крыма качественный, комфортный и безопасный отдых, — сказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. — Важно, чтобы все объекты туристической сферы были максимально готовы. На администрациях, прежде всего курортных городов, лежит серьезная обязанность и ответственность по готовности пляжей, курортных территорий и соблюдению санитарных норм.  Безопасность в этом году, как и в прошлом —  самый важный показатель успешного проведения высокого курортного сезона.

Что показали майские рейды по курортным регионам Крыма

Выездные мониторинги по курортным регионам Крыма продолжаются.

Что показали майские рейды по курортным регионам Крыма

Фото: пресс-службы министерства курортов и туризма РК.

Что показали майские рейды по курортным регионам Крыма

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