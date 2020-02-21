Что посетить в ОАЭ?

Объединенные Арабские Эмираты давно стали центром туризма. Этой замечательной стране действительно есть чем удивить миллионы своих гостей, приезжающих из-за рубежа. Отправившись в ОАЭ, туристы имеют невероятные возможности полюбоваться роскошными фонтанами в пустыне, увидеть пингвинов в условиях жары, получить массу восторга от изумительной архитектуры и настоящее удовольствие от шоппинга.

Приехав в это замечательное государство, туристам хочется увидеть как можно больше достопримечательностей. В этом путешественникам поможет аренда машины в ОАЭ. Взяв авто напрокат, можно избежать трат времени и денег на экскурсии, а также неудобств общественного транспорта.

Архитектурные достопримечательности ОАЭ

По статистике самыми популярными в Эмиратах есть следующие памятки старинной и современной архитектуры:

Аль-Фахиди – величественная древняя крепость, имеющая двор, в котором экспонируется традиционное жилье коренного населения страны – хижины из тростника;

Бурдж-Халифа – сооружение-небоскреб, занесенное в Книгу рекордов Гиннеса, как самое высокое (это воистину эксклюзивное 163-этажное здание, прозванное «Дубайской башней», имеет высоту 828 м);

великолепные монументальные мечети, символы мусульманской веры – Джумейра и Шейха Зайда;

Шарджи Аль-Ших в городе Шарджа – форт, возведенный два столетия назад, при строительстве которого были использованы камень, кораллы и саман;

Башни Аль-Бахар – пара стеклянных небоскребов высотой 145 м с уникальным узорчатым дизайном и оригинальной формой огурца.

Актуальные места развлечений и отдыха

Любителям водных аттракционов стоит побывать в аквапарках ОАЭ, лучшими среди которых считаются аквапарки Дебая Вайлд Вади и «Лагуна».

Познакомиться с богатством и уникальностью водного мира этих широт можно, посетив аквариум Шарджи, расположенный в Аль-Хане, а также огромнейший аквариум в Дубае, находящийся в ТРЦ «Дубай Молл».

Манит зарубежных гостей ОАЭ восхитительно живописный пляжный парк Аль-Мамзер, представляющий собой небольшой курортный полуостров, в котором утопающий в яркой зелени берег гармонично сочетается с золотым песчаным пляжем.

В этой гостеприимной жаркой стране, как не удивительно, есть даже горнолыжный комплекс под названием «Ски Дубай», оборудованный подъемниками и имеющий превосходно развитую инфраструктуру.

В Абу-Даби туристам предлагают посетить историко-этнографическую деревню и узнать о подробностях жизни бедуинов. А остров Сир-Бани-Яс известен, как интереснейший заповедник с многообразной фауной.