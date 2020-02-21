Что посетить в ОАЭ?

Объединенные Арабские Эмираты давно стали центром туризма. Этой замечательной стране действительно есть чем удивить миллионы своих гостей, приезжающих из-за рубежа. Отправившись в ОАЭ, туристы имеют невероятные возможности полюбоваться роскошными фонтанами в пустыне, увидеть пингвинов в условиях жары, получить массу восторга от изумительной архитектуры и настоящее удовольствие от шоппинга.
Приехав в это замечательное государство, туристам хочется увидеть как можно больше достопримечательностей. В этом путешественникам поможет аренда машины в ОАЭ. Взяв авто напрокат, можно избежать трат времени и денег на экскурсии, а также неудобств общественного транспорта.
Архитектурные достопримечательности ОАЭ
По статистике самыми популярными в Эмиратах есть следующие памятки старинной и современной архитектуры:
- Аль-Фахиди – величественная древняя крепость, имеющая двор, в котором экспонируется традиционное жилье коренного населения страны – хижины из тростника;
- Бурдж-Халифа – сооружение-небоскреб, занесенное в Книгу рекордов Гиннеса, как самое высокое (это воистину эксклюзивное 163-этажное здание, прозванное «Дубайской башней», имеет высоту 828 м);
- великолепные монументальные мечети, символы мусульманской веры – Джумейра и Шейха Зайда;
- Шарджи Аль-Ших в городе Шарджа – форт, возведенный два столетия назад, при строительстве которого были использованы камень, кораллы и саман;
- Башни Аль-Бахар – пара стеклянных небоскребов высотой 145 м с уникальным узорчатым дизайном и оригинальной формой огурца.
Актуальные места развлечений и отдыха
Любителям водных аттракционов стоит побывать в аквапарках ОАЭ, лучшими среди которых считаются аквапарки Дебая Вайлд Вади и «Лагуна».
Познакомиться с богатством и уникальностью водного мира этих широт можно, посетив аквариум Шарджи, расположенный в Аль-Хане, а также огромнейший аквариум в Дубае, находящийся в ТРЦ «Дубай Молл».
Манит зарубежных гостей ОАЭ восхитительно живописный пляжный парк Аль-Мамзер, представляющий собой небольшой курортный полуостров, в котором утопающий в яркой зелени берег гармонично сочетается с золотым песчаным пляжем.
В этой гостеприимной жаркой стране, как не удивительно, есть даже горнолыжный комплекс под названием «Ски Дубай», оборудованный подъемниками и имеющий превосходно развитую инфраструктуру.
В Абу-Даби туристам предлагают посетить историко-этнографическую деревню и узнать о подробностях жизни бедуинов. А остров Сир-Бани-Яс известен, как интереснейший заповедник с многообразной фауной.