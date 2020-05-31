Что разрешается, а что запрещено в Крыму с 1 июня

Изучаем Указ Главы РК построчно.
Очередной указ на тему ограничительных мер режима»повышенной готовности» в Крыму начинает действовать с 1 июня. Разбираем его построчно.
Во-первых, сам режим «повышенной готовности» продолжает действовать «до особого распоряжения». Это значит, что при улучшении санитарно-эпидемической ситуации ограничения будут сниматься и впредь, равно, как при ухудшении «коронавирусной статистики» все может откатиться назад вплоть до режима «самоизоляции».
Во-вторых, более уточнены правила для приезжих в Крым. Имеющие местную прописку и недвижимость на полуострове, отправляются на добровольную самоизоляцию по домам (на 14 дней). А вот все остальные «туристы» — на те же 2 недели – в обсерваторы. Правда, нигде не говорится о том, за чей счет. По всем приезжим минздрав должен создать некий электронный реестр учета, который будет передан в полицию для контроля.
В-третьих, для работающих предприятий, организаций вводятся четкие регламенты, подразумевающие:
— измерение температуры сотрудников,
— дезинфекция,
— масочный режим,
— отстранение от работы граждан, старше 6 лет,
— соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра,
— при необходимости – перевод на дистанционную работу или предоставление оплачиваемого отпуска.
В-четвертых, что ЗАПРЕЩЕНО:
— проведение массовых мероприятий (любых, в том числе, культурных и спортивных),
— пребывание несовершеннолетних в общественных местах (без взрослых),
— выезд детских групп за территорию Крыма,
— трудоустройство подростков.
В-пятых, вахтовики, собирающиеся на работу в Крым должны будут сдавать тесты на COVID-19. И даже это не освобождает их от обсерватора на 14 дней.
В-шестых, кто НЕ РАБОТАЕТ в Крыму даже с 1 июня:
— средства размещения и санаторно-курортные учреждения: пансионаты, дома отдыха, гостиницы, хостелы, отели, санатории, детские лагеря, пансионаты, гостевые дома, кемпинги,
— общепит (исключения – работа «на вынос», доставка, летние открытые площадки),
— кинотеатры,
— выставки, конференции, музеи, вернисажи,
— образовательные учреждения (кроме автошкол и дежурных групп в детских садах),
— спортивные клубы и секции (кроме тренировок в дистанционном режиме),
— бани, солярии, фитнес-центры, СПА-комплексы, аквапарки.
Все остальные отрасли работают в обычном режиме. В том числе, вся розничная торговля. Разрешена и деятельность библиотек, архивов, деятельность по предоставлению персональных услуг.
В-седьмых, граждане, старше 65 лет все еще обязаны не покидать места проживания.
В-восьмых, продлен масочный режим. Нахождение в средствах индивидуальной защиты в общественных местах (в том числе, на остановках общественного транспорта) – обязательно. Определена социальная дистанция в полтора метра, а при тренировках на свежем воздухе – 5 метров.
В-девятых, пока до 15 июня отменен льготный проезд в общественном транспорте (кроме медиков, соцработников и сотрудников Роспотребнадзора), до этого же сока под запретом бронирование в крымских средствах размещения и санаторно-курортных учреждениях.
В-десятых, транспорт. Такси с количеством мест выше пяти все еще под запретом. Зато обычные такси и весь общественный, междугородний транспорт в Крыму – работает в нормальном режиме.
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