Что разрешается, а что запрещено в Крыму с 1 июня

Изучаем Указ Главы РК построчно.

Очередной указ на тему ограничительных мер режима»повышенной готовности» в Крыму начинает действовать с 1 июня. Разбираем его построчно.

Во-первых, сам режим «повышенной готовности» продолжает действовать «до особого распоряжения». Это значит, что при улучшении санитарно-эпидемической ситуации ограничения будут сниматься и впредь, равно, как при ухудшении «коронавирусной статистики» все может откатиться назад вплоть до режима «самоизоляции».

Во-вторых, более уточнены правила для приезжих в Крым. Имеющие местную прописку и недвижимость на полуострове, отправляются на добровольную самоизоляцию по домам (на 14 дней). А вот все остальные «туристы» — на те же 2 недели – в обсерваторы. Правда, нигде не говорится о том, за чей счет. По всем приезжим минздрав должен создать некий электронный реестр учета, который будет передан в полицию для контроля.

В-третьих, для работающих предприятий, организаций вводятся четкие регламенты, подразумевающие:

— измерение температуры сотрудников,

— дезинфекция,

— масочный режим,

— отстранение от работы граждан, старше 6 лет,

— соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра,

— при необходимости – перевод на дистанционную работу или предоставление оплачиваемого отпуска.

В-четвертых, что ЗАПРЕЩЕНО:

— проведение массовых мероприятий (любых, в том числе, культурных и спортивных),

— пребывание несовершеннолетних в общественных местах (без взрослых),

— выезд детских групп за территорию Крыма,

— трудоустройство подростков.

В-пятых, вахтовики, собирающиеся на работу в Крым должны будут сдавать тесты на COVID-19. И даже это не освобождает их от обсерватора на 14 дней.

В-шестых, кто НЕ РАБОТАЕТ в Крыму даже с 1 июня:

— средства размещения и санаторно-курортные учреждения: пансионаты, дома отдыха, гостиницы, хостелы, отели, санатории, детские лагеря, пансионаты, гостевые дома, кемпинги,

— общепит (исключения – работа «на вынос», доставка, летние открытые площадки),

— кинотеатры,

— выставки, конференции, музеи, вернисажи,

— образовательные учреждения (кроме автошкол и дежурных групп в детских садах),

— спортивные клубы и секции (кроме тренировок в дистанционном режиме),

— бани, солярии, фитнес-центры, СПА-комплексы, аквапарки.

Все остальные отрасли работают в обычном режиме. В том числе, вся розничная торговля. Разрешена и деятельность библиотек, архивов, деятельность по предоставлению персональных услуг.

В-седьмых, граждане, старше 65 лет все еще обязаны не покидать места проживания.

В-восьмых, продлен масочный режим. Нахождение в средствах индивидуальной защиты в общественных местах (в том числе, на остановках общественного транспорта) – обязательно. Определена социальная дистанция в полтора метра, а при тренировках на свежем воздухе – 5 метров.

В-девятых, пока до 15 июня отменен льготный проезд в общественном транспорте (кроме медиков, соцработников и сотрудников Роспотребнадзора), до этого же сока под запретом бронирование в крымских средствах размещения и санаторно-курортных учреждениях.

В-десятых, транспорт. Такси с количеством мест выше пяти все еще под запретом. Зато обычные такси и весь общественный, междугородний транспорт в Крыму – работает в нормальном режиме.

Указ.