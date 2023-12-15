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Что решило годовое собрание духовенства Симферопольской и ской епархии

Что решило годовое собрание духовенства Симферопольской и Крымской епархии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:33 15.12.2023

Нет подношениям в «конвертах», прозрачность бюджета, строительство жилья и переезд семинарии в Севастополь.

В управлении Симферопольской и Крымской епархии состоялось заседание епархиального совета под председательством  главы Крымской митрополии, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.  Как сообщает пресс-служба митрополии, в работе совета участвовали викарные архиереи, секретарь митрополии, члены епархиального совета. Также прошло годовое епархиальное собрание духовенства епархии, монашествующих, игумений женских монастырей.

Отметим самые важные решения крымского духовенства:

Об оказании материальной помощи заштатным (прибывающим на пенсии) священнослужителям, а также вдовам священников. Принято решение о выделении ежемесячных пособий для детей  клириков епархии (как правило семьи духовенства многодетные), о строительстве жилья для нуждающихся священнослужителей, об организации Епархиального медицинского центра для мирян и духовенства.

О необходимости широкого ассортимента в первую очередь духовной литературы, а также канонических икон и церковной утвари на епархиальном складе, при этом доступных по цене.

Правящим архиереем подчеркнуто, что пожертвования на совершения таинств и треб должны быть добровольными и посильными для мирян, а в случае отсутствия у прихожан средств должны совершаться священнослужителями безвозмездно.

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Важным постановлением собрания стал переезд Таврической духовной семинарии в г. Севастополь, в Свято-Владимирский мужской монастырь в Херсонесе. На базе нынешнего помещения Таврической духовной семинарии откроется Духовная академия для мирян. В ней мирянам будет предоставлена возможность изучать широкий спектр богословских и гуманитарных предметов, откроется хоровая школа и школа регентов, иконописное училище,  молодежный центр. Поставлена задача к лету 2024 года подготовить к работе детские православные лагеря для школьников Крыма.

Нет подношениям «в конвертиках». Митрополит поднял вопрос о системности и прозрачности ведения епархиального бюджета. Отныне правящий архиерей попросил священнослужителей забыть о  каких-либо формах финансовых  отчислений  в епархию, кроме официальных перечислений на общеепархиальные нужны.

Около ста храмов (в основном сельские) из 327 действующих в епархии, предполагается полностью освободить от взносов на общеепархиальные нужды в связи с их сложным материальным положением. Всем благочинным поручено детально изучить ситуацию по каждому из таких храмов и подготовить информацию о нуждающихся в поддержке приходах.

Также были рассмотрены вопросы  об инвентаризации движимого ценного имущества храмов.

Что решило годовое собрание духовенства Симферопольской и Крымской епархии

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