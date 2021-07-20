penoplex
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ДТП в Крыму | Что с выжившими в страшном ДТП на трассе «Севастополь – Ялта»

crimeapress_news



«Верево Сити»
Что с выжившими в страшном ДТП на трассе «Севастополь – Ялта»
Скриншот: ВК, Автопартнер Крым

Что с выжившими в страшном ДТП на трассе «Севастополь – Ялта»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 19:29 20.07.2021

Как мы уже сообщали, Следком рассматривает три версии причин страшного ДТП на трассе «Севастополь – Ялта», унесшего жизни четырех человек.

В настоящее время следствие рассматривает ряд версий трагедии, среди которых неисправность грузового самосвала, состояние здоровья его водителя, нарушение им правил дорожного движения. Проведены обыски в помещении работодателя, изъята документация по техническому состоянию транспорта, прохождению водителем предрейсового медосмотра и иные данные, представляющие интерес для следствия. Допрашивается широкий круг лиц из числа свидетелей, назначены автотехнические экспертизы, изучается видео с регистраторов попутных автомобилей, устанавливаются иные очевидцы, обладающие важной для следствия информацией, — сообщили в Следственном комитете.

Хорошая новость: состояние троих госпитализированных пострадавших в этом ДТП — удовлетворительное. Об этом проинформировали в Департаменте здравоохранения Севастополя.

Состояние оценивается как удовлетворительное, тяжелых травм нет, медики оказывают необходимую помощь, — уточнили в пресс-службе Департамента.

Напомним, в результате автокатастрофы получили травмы пассажиры автомобиля «Hyunday Santa Fe» — две женщины, мужчина и мальчик в возрасте 12 лет. В настоящее время они находится в больницах Севастополя с различными травмами средней степени тяжести. Водитель автомобиля от госпитализации отказался.

Что с выжившими в страшном ДТП на трассе «Севастополь – Ялта»

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.