Что с выжившими в страшном ДТП на трассе «Севастополь – Ялта»

Как мы уже сообщали, Следком рассматривает три версии причин страшного ДТП на трассе «Севастополь – Ялта», унесшего жизни четырех человек.

В настоящее время следствие рассматривает ряд версий трагедии, среди которых неисправность грузового самосвала, состояние здоровья его водителя, нарушение им правил дорожного движения. Проведены обыски в помещении работодателя, изъята документация по техническому состоянию транспорта, прохождению водителем предрейсового медосмотра и иные данные, представляющие интерес для следствия. Допрашивается широкий круг лиц из числа свидетелей, назначены автотехнические экспертизы, изучается видео с регистраторов попутных автомобилей, устанавливаются иные очевидцы, обладающие важной для следствия информацией, — сообщили в Следственном комитете.

Хорошая новость: состояние троих госпитализированных пострадавших в этом ДТП — удовлетворительное. Об этом проинформировали в Департаменте здравоохранения Севастополя.

Состояние оценивается как удовлетворительное, тяжелых травм нет, медики оказывают необходимую помощь, — уточнили в пресс-службе Департамента.

Напомним, в результате автокатастрофы получили травмы пассажиры автомобиля «Hyunday Santa Fe» — две женщины, мужчина и мальчик в возрасте 12 лет. В настоящее время они находится в больницах Севастополя с различными травмами средней степени тяжести. Водитель автомобиля от госпитализации отказался.