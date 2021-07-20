penoplex
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ДТП в Крыму | Установлены личности погибших в ДТП на трассе «Севастополь – Ялта»

crimeapress_news



«Верево Сити»
Установлены личности погибших в ДТП на трассе «Севастополь – Ялта»

Установлены личности погибших в ДТП на трассе «Севастополь – Ялта»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:11 20.07.2021

Продолжаются следственные действия.

В Следкоме сообщили: установлены личности всех погибших в страшном ДТП на трассе «Севастополь – Ялта» (подробнее об этой аварии — ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ). Погибшие, находившиеся в автомобиле «Renault» — семья из Москвы (отец, мать, дети 18 и 15 лет). Продолжаются следственные действия.

Назначен ряд экспертиз для установления детальных обстоятельств трагедии и событий, им предшествующих, — отметили в Следкоме.

Установлены личности погибших в ДТП на трассе «Севастополь – Ялта»

По-прежнему, основная версия трагедии – отказ тормозной системы грузового автомобиля. Многое прояснил бы водитель большегруза (в частности, свои действия и достаточно долгое перемещение по встречной полосе), но он погиб. В офисе предприятия, которому принадлежал грузовой «Mercedes», проведены обысковые мероприятия, изъята документация по техническому состоянию машины и прохождению водителем грузовика медицинского освидетельствования. Ход расследования дела – под контролем прокуратуры Севастополя.

Установлены личности погибших в ДТП на трассе «Севастополь – Ялта»

Установлены личности погибших в ДТП на трассе «Севастополь – Ялта»

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.