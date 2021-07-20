Установлены личности погибших в ДТП на трассе «Севастополь – Ялта»

Продолжаются следственные действия.

В Следкоме сообщили: установлены личности всех погибших в страшном ДТП на трассе «Севастополь – Ялта» (подробнее об этой аварии — ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ). Погибшие, находившиеся в автомобиле «Renault» — семья из Москвы (отец, мать, дети 18 и 15 лет). Продолжаются следственные действия.

Назначен ряд экспертиз для установления детальных обстоятельств трагедии и событий, им предшествующих, — отметили в Следкоме.

По-прежнему, основная версия трагедии – отказ тормозной системы грузового автомобиля. Многое прояснил бы водитель большегруза (в частности, свои действия и достаточно долгое перемещение по встречной полосе), но он погиб. В офисе предприятия, которому принадлежал грузовой «Mercedes», проведены обысковые мероприятия, изъята документация по техническому состоянию машины и прохождению водителем грузовика медицинского освидетельствования. Ход расследования дела – под контролем прокуратуры Севастополя.