Что такое битумная черепица?

Если вы сталкивались с выбором кровли для покрытия крыши своего дома, то наверняка не раз слышали о битумной черепице. Она относится к группе материалов под названием “мягкая кровля”, потому как ее структура довольно пластичная и гибкая, но при этом сама черепица остается практичной и многофункциональной. При помощи битумной черепицы можно создать на крыше сплошное герметичное покрытие, своим внешним видом напоминающее чешую.

Помимо экономии на установке, можно выделить ряд следующих плюсов: гидроизоляция, устойчивость к климатическим осадкам, инертность к статическому электричеству, возможность легко покрыть даже вертикальную поверхность. Более подробно ознакомиться со свойствами и особенностями “гибкой черепицы” вы можете из этой статьи.

Состав битумной черепицы

Выше упомянутый материал называется именно так, потому как в его основу заложен битум. В целом, можно выделить несколько основных слоев черепицы:

Стеклохолст – основная часть рассматриваемого вида кровли. Именно он обеспечивает черепице прочность и устойчивость к различным воздействиям.

Битумно-полимерная оболочка – наплавлена с обеих сторон стеклохолста. Придает форму и гидроизоляционные свойства черепице. Окисленный битум в составе с полимером практически не поглощает влагу.

Внешняя минеральная крошка – слой, выполняющий декоративную роль. Посыпкой задается фактура и цвет черепицы. Помимо эстетического значения, минеральная крошка помогает подавлять шумы от осадков.

Самоклеящаяся масса и пленка для защиты клеевого слоя.

Проще говоря, по составу битумная черепица напоминает современные рулонные кровельные покрытия и представляет собой симметрично расположенные по отношению друг к другу листы (гонты), которые могут быть самой разной формы: рыбья чешуя, прямоугольники, соты, овалы и т.д.

Существует даже волнообразная битумная черепица. Помимо всего прочего, расцветка листов варьируется от простой однотонной до сочетания сразу нескольких оттенков.

План выбора материала

При рассмотрении кровельного покрытия не забудьте учесть несколько факторов:

Вид битума в составе (может быть оксидированным и модифицированным);

Время года в момент укладки. В сильную жару гонты размягчаются, а зимой монтировать битумную черепицу не всегда представляется возможным;

Способ крепления черепицы к кровле. Тут вариантов немного – либо с помощью гвоздей, либо сплошным самоклеящимся слоем.

Аксессуары, из-за которых вы можете влететь в копеечку. Бывает так, что их стоимость превышает даже стоимость черепицы. Прежде всего, лучше сравнить цены разных поставщиков и произвести расчеты по смете.

Отталкиваясь от последнего пункта, переходим к следующему и заключительному разделу статьи.

Ценовая политика



В зависимости от фирмы изготовителя, состава и даже внешнего вида битумной черепицы ее цена может несколько варьировать.

Чтобы потенциальным клиентам было проще ориентироваться в цене, выделим несколько категорий:

Эконом;

Средний сегмент;

Элит сегмент;

Премиум сегмент.

При выборе, конечно, лучше обратиться к специалистам. Тогда ни с монтажом, ни с долговечностью покупки трудностей не возникнет. А если вы еще и из Крыма, то в качестве известного, надежного поставщика можем рекомендовать компанию Кровля-Про https://profnastil-smf.ru/goroda-kryma/sevas-bakh/bitumnaya-cherepitsa-sevas-bakh. Просчет и консультация — бесплатно. Доставка в кратчайшие сроки.