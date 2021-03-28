Что такое питбайки и какие у них особенности

Питбайки представляют одну из разновидностей мотоциклов, ключевой особенностью которых выступает более легкая конструкция. Маневренный байк с простой комплектацией не требует сложного обслуживания.

Благодаря отсутствию зеркал, багажников и некоторых других элементов, привычных для классических мотоциклов, купить питбайк можно значительно дешевле. Почти все мировые производители изготавливают данный вид мототехники.

Кому подходят

Секретом широкой популярности питбайков является их универсальность. На таких байках можно комфортно себя чувствовать как в городских условиях, так и на бездорожье. Они легкие, маневренные и характеризуются хорошей управляемостью. Используются как опытными водителями, так и новичками. Производятся модели для взрослых и детей.

Новички в безопасном режиме смогут освоить все основные навыки и узнать все тонкости езды на разных типах покрытия: твердом, сыпучем и т.д. Ценители скорости и экстрима смогут по достоинству оценить возможности прыткого пита. Эти байки часто используют для изучения и тренировок различных трюков. Они постоянно задействуются в мотосоревнованиях.

Характеристики

Среди ключевых особенностей питбайка можно выделить:

4-тактный классический карбюраторный двигатель с высокой мощностью. При это его объем редко превышает 150 кубических сантиметров. Диаметр заднего колеса — не больше 12 дюймов. Возможность использования как на асфальтированных дорогах, так и по пересеченной местности. КПП устанавливается как автоматическая, так и механическая. АКПП лучше подходит для новичков, которые только начинают осваивать новую технику. Профессионалы используют МКПП. Максимальная нагрузка находится в пределах 130 кг. Система охлаждения либо масляная, либо воздушная. Стартеры бывают как электрические, так и механические. Возможно комплексное использование двух систем.

Питбайк купить в Крыму можно в интернет магазине “ТехМаркет”. Компактное средство можно легко поместить в багажник машины. Обслуживание и хранение пита — максимально простое. Техника почти не занимает места. Благодаря легкой конструкции управление будет по силам водителям с любой физической подготовкой.

Питбайки – универсальная мототехника, которая отлично подойдет для обучения, соревнований и даже путешествий на дальние расстояния. Данный вид транспорта высоко ценится любителями активного отдыха.